Сколько стоит венчание в Исаакиевском соборе?

Стоимость венчания в Исаакиевском соборе — 25 000 рублей.

Венчание в Исаакиевском соборе в 2026 году стоит 25 000 рублей. Эта сумма включает хор и свечи.

Исаакиевский собор — один из крупнейших соборов России, его величественная архитектура создаёт особую атмосферу для таинства. На время венчания доступ в правый предел, где проходит церемония, перекрывают для туристов.

Дополнительные сведения

Требования к парам:

Оба супруга должны быть православными.

Необходимо иметь свидетельство о заключении гражданского брака.

Перед венчанием нужно исповедаться и причаститься.

Интересные факты об Исаакиевском соборе и венчании в нём

Масштаб сооружения. Высота Исаакиевского собора — 101,5 метра, а его купол — один из крупнейших в мире. Диаметр наружного купола — 25,8 метра, внутреннего — 22,15 метра. Во время венчания молодожёны буквально оказываются в сердце архитектурного гиганта, что придаёт церемонии особую торжественность.

История храма как места венчаний. Хотя сам собор был завершён в середине XIX века, традиция проводить здесь венчания не была массовой из‑за статуса кафедрального собора. Сегодня это возможность прикоснуться к имперской атмосфере Петербурга.

Акустика и хор. В соборе уникальная акустика, созданная за счёт особой конструкции сводов и материалов отделки. Хор, участвующий в венчании, часто состоит из профессиональных певчих, знакомых с традициями богослужебного пения. Звучание голосов под сводами собора производит неизгладимое впечатление на всех присутствующих.

Вид с колоннады. После венчания пара может подняться на колоннаду собора (если позволяет время и погода) и полюбоваться панорамой Санкт‑Петербурга. Это отличный вариант для памятной фотосессии: с высоты видны Невская перспектива, Адмиралтейство, Зимний дворец и Нева.

Символика места. Исаакиевский собор освящён в честь преподобного Исаакия Далматского, в день памяти которого (30 мая по старому стилю) родился Пётр I. Таким образом, храм связан с основанием Петербурга, и венчание здесь приобретает дополнительный исторический и духовный смысл.

Декор как фон для церемонии. Интерьер собора поражает богатством отделки: малахитовые и лазуритовые колонны, позолота, мозаики и росписи мастеров XIX века. Все эти элементы создают поистине царственную обстановку для таинства венчания.

Традиции и современность. Несмотря на то что обряд венчания неизменен веками, в Исаакиевском соборе он проходит с учётом статуса памятника архитектуры: организаторы заботятся о сохранности интерьеров, а фото‑ и видеосъёмка согласовываются заранее.

Как выбрать дату венчания