Фиксированные деньги за лопату: депутат предлагает снежный резерв против непогоды

Опубликовано: 27 февраля 2026 16:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
По мнению депутата, пиковые нагрузки зимой регулярно приводят к жалобам жителей и сбоям в работе коммунальных служб.

Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь выступил за введение резерва специалистов по благоустройству, чтобы эффективно справляться с уборкой городов во время снегопадов и других стихийных бедствий. Он поделился этой идеей в своем телеграм-канале.

Как отметил парламентарий, зимние пиковые нагрузки часто вызывают недовольство горожан и перегрузку коммунальных служб. В качестве выхода он предлагает организовать такой резерв в больших городских районах.

Резервисты будут получать постоянную месячную компенсацию и в экстренных ситуациях — привлекаться к очистке улиц. Выплата останется фиксированной, независимо от числа вызовов.

По мнению чиновника, это поможет быстро наращивать силы работников при сильных снегопадах и других погодных ситуациях.

Автор:
Юлия Аликова
Город
