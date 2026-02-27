Фиксированные деньги за лопату: депутат предлагает снежный резерв против непогоды

Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь выступил за введение резерва специалистов по благоустройству, чтобы эффективно справляться с уборкой городов во время снегопадов и других стихийных бедствий. Он поделился этой идеей в своем телеграм-канале.
Как отметил парламентарий, зимние пиковые нагрузки часто вызывают недовольство горожан и перегрузку коммунальных служб. В качестве выхода он предлагает организовать такой резерв в больших городских районах.
Резервисты будут получать постоянную месячную компенсацию и в экстренных ситуациях — привлекаться к очистке улиц. Выплата останется фиксированной, независимо от числа вызовов.
По мнению чиновника, это поможет быстро наращивать силы работников при сильных снегопадах и других погодных ситуациях.