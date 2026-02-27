Городовой / Вопросы о Петербурге / Где в Санкт-Петербурге находится Лавра Александра Невского?
Где в Санкт-Петербурге находится Лавра Александра Невского?

Опубликовано: 27 февраля 2026 17:15
 Проверено редакцией
лавра, храм
Где в Санкт-Петербурге находится Лавра Александра Невского?
Global Look Press/Zamir Usmanov
Свято-Троицкая Александро-Невская лавра находится на Монастырском острове в Санкт-Петербурге.

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра — один из знаковых духовных и архитектурных центров Санкт-Петербурга, расположенный в Центральном районе на Монастырском острове. Этот мужской монастырь, основанный по воле Петра I, стал первым и крупнейшим в городе, а с 1797 года получил статус лавры.

Где находится

Адрес: набережная реки Монастырки, 1.

Ближайшая станция метро — «Площадь Александра Невского» (примерно 500 м). Также можно добраться на автобусе (маршруты №8 и №58) или маршрутке (К-8, К-16).

Исторический контекст

По преданию, именно в этом месте в 1240 году Александр Невский одержал победу над шведами в Невской битве. Это и определило посвящение монастыря святому князю и Живоначальной Троице. В 1710 году Пётр I, осмотрев место у впадения Чёрной речки (сейчас — Монастырка) в Неву, приказал построить здесь обитель.

Строительство длилось почти весь XVIII век. Над созданием комплекса из 20 зданий трудились итальянец Доменико Трезини, немецкий архитектор Теодор Швертфегер, Михаил Земцов и другие мастера. Главный композиционный центр — Троицкий собор — был завершён лишь в 1790 году.

В 1724 году по повелению Петра I в лавру были перенесены мощи Александра Невского. В память об этом событии в календарь Русской церкви был введён праздник Перенесения мощей благоверного князя Александра.

Сегодня Лавра — действующий мужской монастырь. Её можно посетить ежедневно с 05:30 до 22:00. Вход бесплатный.

На территории работают:

  • музей в ризнице;
  • гончарная мастерская;
  • монастырская трапезная и чайная «Паломник», где можно попробовать постные блюда;
  • лавки с монастырской продукцией.
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
