Хаарчаана отметила День белых медведей волейболом и рыбой
Хаарчаана отметила День белых медведей волейболом и рыбой

Опубликовано: 27 февраля 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov / Russian Look
В пятницу у любимицы Ленинградского зоопарка обычно разгрузочный день, но в честь праздника сотрудники зверинца решили сделать исключение.

Сегодня весь мир отмечает День белых медведей. Утром в Ленинградском зоопарке любимую медведицу Хаарчаану угостили рыбой.

Обычно по пятницам у неё разгрузочный день без еды, но в честь праздника персонал сделал исключение. Кстати, в повседневной рутине у Хаарчааны предусмотрены ежедневные тренировки: она, например, играет в волейбол, а за старания получает награду в виде свёклы.

Для неё также мастерит новые игрушки из пожарных рукавов — этим занимается отдел по развитию животных. В субботу, 28 февраля, их официально вручат во время демонстрационного кормления.

А сегодня Хаарчаану развлекли «снежинкой» (так по-якутски переводится ее имя) и специальным коробом с сюрпризом внутри. Именно этой коробкой она с сотрудниками играла в волейбол. Об этом сообщает АиФ.

Автор:
Юлия Аликова
Город
