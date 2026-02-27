Хаарчаана отметила День белых медведей волейболом и рыбой

Сегодня весь мир отмечает День белых медведей. Утром в Ленинградском зоопарке любимую медведицу Хаарчаану угостили рыбой.
Обычно по пятницам у неё разгрузочный день без еды, но в честь праздника персонал сделал исключение. Кстати, в повседневной рутине у Хаарчааны предусмотрены ежедневные тренировки: она, например, играет в волейбол, а за старания получает награду в виде свёклы.
Для неё также мастерит новые игрушки из пожарных рукавов — этим занимается отдел по развитию животных. В субботу, 28 февраля, их официально вручат во время демонстрационного кормления.
А сегодня Хаарчаану развлекли «снежинкой» (так по-якутски переводится ее имя) и специальным коробом с сюрпризом внутри. Именно этой коробкой она с сотрудниками играла в волейбол. Об этом сообщает АиФ.