Ваш ребенок дружит с «Алисой» или «Марусей»? Вот что случится с его психикой: психологи бьют тревогу

Опасные последствия тесного общения ребенка с голосовыми помощниками

Психологи уверены, что плотное общение ребенка с голосовым помощником негативно влияет на его психоэмоциональную структуру личности. Для детей искусственный интеллект – не абстрактная технологичность, а живое существо, в чем уверены ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета. Они выяснили, что дети в возрасте 5-9 лет часто спрашивают «Алису», где она живет, какого цвета у нее волос, где ее родители.

При этом в возрасте 4-5 лет у ребенка формируется половая принадлежность, и спровоцированная влюбленность к голосовому помощнику рискует привести к отказу от романтических отношений во взрослом возрасте – ведь реальный живой человек никогда не «дотянется» до идеального ассистента.

Есть и другая неприятность: дети нередко общаются с голосовыми помощниками в приказном тоне и получают при этом вежливые, покорные ответы. Тогда ребенок посчитает, что он может общаться точно так же и с другими людьми – а это неминуемо приведет к проблемам в установлении дружеских связей, в общении с воспитателями и учителями.

К тому же если ребенок слишком много времени проводит с голосовым помощником, его социальные навыки развиваются медленнее. В будущем он будет плохо понимать невербальную коммуникацию, что в свою очередь грозит социальной изоляцией.

Привычка получать быстрые ответы с минимумом усилий приведет к сложностям в учебе, ведь чтобы преуспеть ей, ребенок должен развивать навыки самостоятельного поиска решений.

Наконец, даже с включенным фильтром ребенок может столкнуться с нежелательным контентом. Родителям необходимо постоянно проверять историю запросов и всегда следить за тем, о чем разговаривает ребенок с ассистентом.

