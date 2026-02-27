Когда муж купил фарш и картошку: Готовлю запеканку "Нереальная" к ужину - на столе за 1 час

Приготовление ужина - постоянная головоломка для хозяек. Хочется, чтобы было вкусно, красиво, понравилось всем домашним, а ещё - разнообразно. Раскрываем рецепт простой, но при этом сытной и вкусной запеканки "Нереальная".
Как приготовить вкусную запеканку из картошки и фарша рассказывают на канале "Простые рецепты", никаких особенных умений от хозяйки не потребуется.
Для приготовления запеканки "Нереальная" берём такие продукты:
- 6-7 средних картофелин;
- 400 г любого мясного фарша;
- 2 яйца;
- 2 ст. л. сметаны;
- 50 г твёрдого сыра;
- специи и соль;
- масло для смазывания формы.
Готовить простое блюдо будем по такому алгоритму
- Клубни сырой картошки тщательно вымоем, затем снимем шкурку. Картошку натрём на крупной тёрке и немного отожмём руками, чтобы не была слишком влажной.
- Половину картошки подсолим и выложим нижним слоем в форму для запекания.
- Вторым слоем выложим фарш, добавив к нему соли и специй.
- Оставшуюся тёртую картошку смешаем со сметаной и тёртым сыром, выложим поверх фарша.
- Отправим запеканку в разогретый духовой шкаф.
- Готовить запеканку "Нереальная" будем 60 минут на температуре 180 градусов.
Получится просто обалденное блюдо, его можно смело подавать даже придирчивым гостям или капризным детям-нехочухам, сметут всё до последнего кусочка. Сохраняйте себе этот простой рецепт, пригодится, когда в запасе есть фарш и картошка.
