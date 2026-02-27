Городовой / Полезное / Когда муж купил фарш и картошку: Готовлю запеканку "Нереальная" к ужину - на столе за 1 час
Опубликовано: 27 февраля 2026 01:03
Legion-Media
Рецепт вкусной запеканки на ужин.

Приготовление ужина - постоянная головоломка для хозяек. Хочется, чтобы было вкусно, красиво, понравилось всем домашним, а ещё - разнообразно. Раскрываем рецепт простой, но при этом сытной и вкусной запеканки "Нереальная".

Как приготовить вкусную запеканку из картошки и фарша рассказывают на канале "Простые рецепты", никаких особенных умений от хозяйки не потребуется.

Для приготовления запеканки "Нереальная" берём такие продукты:

  • 6-7 средних картофелин;
  • 400 г любого мясного фарша;
  • 2 яйца;
  • 2 ст. л. сметаны;
  • 50 г твёрдого сыра;
  • специи и соль;
  • масло для смазывания формы.

Готовить простое блюдо будем по такому алгоритму

  1. Клубни сырой картошки тщательно вымоем, затем снимем шкурку. Картошку натрём на крупной тёрке и немного отожмём руками, чтобы не была слишком влажной.
  2. Половину картошки подсолим и выложим нижним слоем в форму для запекания.
  3. Вторым слоем выложим фарш, добавив к нему соли и специй.
  4. Оставшуюся тёртую картошку смешаем со сметаной и тёртым сыром, выложим поверх фарша.
  5. Отправим запеканку в разогретый духовой шкаф.
  6. Готовить запеканку "Нереальная" будем 60 минут на температуре 180 градусов.

Получится просто обалденное блюдо, его можно смело подавать даже придирчивым гостям или капризным детям-нехочухам, сметут всё до последнего кусочка. Сохраняйте себе этот простой рецепт, пригодится, когда в запасе есть фарш и картошка.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно приготовить вкусные вафельные трубочки с начинкой из сгущённого молока.

Автор:
Марина Котова
Полезное
