Русская Атлантида: 800-летний город-призрак — почему он ушел под воду и когда появляется снова

Трагическая история затопления древнерусского города

На дне Рыбинского водохранилища, в 32 километрах от Рыбинска, покоится древний город с почти тысячелетней историей. Молога — один из самых трагических символов советской эпохи, город, который был принесён в жертву индустриализации и навсегда ушёл под воду.

От средневекового княжества до уездного центра

Первое упоминание этих мест относится к 1149 году, когда в летописях появилось название реки Мологи. В 1321 году здесь образовалось Мологское княжество, а сам город возник на месте, где Молога впадает в Волгу — на стратегически важном водном пути. При Иване III сюда перенесли знаменитую ярмарку из Холопьего городка, и Молога стала крупным торговым центром Верхнего Поволжья.

Статус уездного города Молога получила в 1777 году. К началу XX века это был вполне благоустроенный город с каменными домами, храмами, библиотеками и собственным краеведческим музеем, открытым в 1921 году стараниями местных энтузиастов.

Русская Атлантида

В 1935 году советские власти приняли решение о строительстве Рыбинского гидроузла. По проекту уровень воды должен был подняться до 98 метров — это оставляло Мологе шанс на существование. Но проект изменили, подняв отметку до 102 метров, и эти четыре метра решили судьбу города.

В 1937 году началось принудительное переселение жителей, продлившееся четыре года. Дома, церкви, монастыри — всё пошло под снос или под воду. Около 700 деревень и 140 храмов исчезли с лица земли.



Сейчас Мологу называют «Русской Атлантидой». В маловодные годы, когда уровень водохранилища падает на три метра, из воды показываются остатки фундаментов и камни — призрак города напоминает о себе. Такое случалось в 1972, 1992, 2004 и 2014 годах.

В Рыбинске работает Музей Мологского края, где хранятся спасённые экспонаты — предметы быта, фотографии, документы, переданные переселенцами и их потомками. Проводится ежегодный фестиваль «Мологафест», возрождающий традиции исчезнувшего города.

Ранее Городовой рассказал о городе, который пережил две Отечественные войны, был основан более 1160 лет назад.