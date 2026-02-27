Городовой / Полезное / Ваша русичка хлопнется в обморок, если ошибетесь: это слово с подвохом вызывает затруднения на ЕГЭ – а вы справитесь?
Ваша русичка хлопнется в обморок, если ошибетесь: это слово с подвохом вызывает затруднения на ЕГЭ – а вы справитесь?

Опубликовано: 27 февраля 2026 02:43
 Проверено редакцией
Городовой ру
Тест-минутка на проверку грамотности

В русском языке существует значительное количество слов, при употреблении которых часто допускаются ошибки как в орфографии, так и в произношении.

Сегодня мы предлагаем разобрать одно из таких слов, которое вызывает затруднения у носителей языка вне зависимости от их возраста и уровня образования. Отмечаются сложности как в его произношении, так и в написании.

Предлагаем вам пройти тест на грамотность и продемонстрировать владение правильным написанием данного слова. Давайте проверим?

Вам будут представлены два варианта написания. Только один из них является верным, поэтому рекомендуем внимательно подойти к выбору.

Какой вариант является правильным?

  • участвовать;
  • учавствовать.

Обратите внимание на возможный подвох. Не случайно именно это слово часто пишется с ошибками. Правильный вариант будет представлен чуть ниже.

А вот и верный вариант: буква «в» в слове «участвовать» отсутствует и никогда не присутствовала. Она также отсутствует в любой другой форме слова.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
