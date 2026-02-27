Древний российский город, основанный в 922 году: сохранил самобытность и традиции - где находится и что посмотреть

Древнейший город России, который славится своей самобытностью

История этого города полна драматических событий. Не раз он был разрушен, но каждый раз возрождался, вновь обретая былую славу. Он пережил периоды монголо-татарского и русского владычества, но окончательный удар ему нанес Тамерлан. Речь идет о Болгаре. Сегодня населенный пункт предстает перед нами в виде живописных руин Соборной мечети, величественного Большого минарета и действующего православного храма.

Как добраться

Болгар расположен примерно в 200 километрах от Казани. Добраться сюда можно различными видами транспорта: от автобусов до теплоходов. Для любителей авиации предусмотрена небольшая взлетно-посадочная полоса и несколько вертолетных площадок.

Главные достопримечательности Болгара расположены в двух его противоположных частях: большинство — на территории городища, знаменитая Белая мечеть и еще пара объектов — за его пределами, пишет портал "За городом".

Руины Соборной мечети

Это остатки величественного сооружения XIII века, некогда служившего символом древнего Булгара. В большие мусульманские праздники здесь проводятся торжественные мероприятия. От былого величия сохранились лишь фрагменты фундамента и одна колонна. По преданию, прикосновение к ней исполнит любое желание.

Белая палата

Рядом с мечетью находятся руины древней бани XIV века. Уникальность этого сооружения заключается в сложной системе подпольного отопления, дымоходов и керамических труб. Археологические находки подтверждают наличие водопровода, что свидетельствует о высоком уровне развития волжских булгар.

Православный Болгар

В середине XVIII века, в честь визита Петра I, на средства казанского купца Ивана Михляева была построена Успенская церковь. По старинным правилам, новый храм возводился рядом с уже существующим.

Памятный знак «Принятие ислама»

Недалеко от Музея болгарской цивилизации установлен современный памятный знак, посвященный важному историческому событию – обращению волжских болгар в ислам в 922 году. Внутри многоэтажной постройки находится музей, где хранится самый большой в мире печатный Коран.

Гастрономические впечатления

В кафе и ресторанах Болгара можно отведать аутентичные блюда татарской кухни, приготовленные по старинным домашним рецептам. Обязательно попробуйте очпочмак, лагман и биш бармак.

"Посчастливилось побывать в прекрасном древнем городе Болгар. Впечатления самые приятные. Архитектура, история и национальные угощения пришлись по душе не только взрослым, но и детям", - сообщила Алена из Перми.

