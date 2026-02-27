Древний российский город, основанный в 922 году: сохранил самобытность и традиции - где находится и что посмотреть

История этого города полна драматических событий. Не раз он был разрушен, но каждый раз возрождался, вновь обретая былую славу. Он пережил периоды монголо-татарского и русского владычества, но окончательный удар ему нанес Тамерлан. Речь идет о Болгаре. Сегодня населенный пункт предстает перед нами в виде живописных руин Соборной мечети, величественного Большого минарета и действующего православного храма.
Как добраться
Болгар расположен примерно в 200 километрах от Казани. Добраться сюда можно различными видами транспорта: от автобусов до теплоходов. Для любителей авиации предусмотрена небольшая взлетно-посадочная полоса и несколько вертолетных площадок.
Главные достопримечательности Болгара расположены в двух его противоположных частях: большинство — на территории городища, знаменитая Белая мечеть и еще пара объектов — за его пределами, пишет портал "За городом".
Руины Соборной мечети
Это остатки величественного сооружения XIII века, некогда служившего символом древнего Булгара. В большие мусульманские праздники здесь проводятся торжественные мероприятия. От былого величия сохранились лишь фрагменты фундамента и одна колонна. По преданию, прикосновение к ней исполнит любое желание.
Белая палата
Рядом с мечетью находятся руины древней бани XIV века. Уникальность этого сооружения заключается в сложной системе подпольного отопления, дымоходов и керамических труб. Археологические находки подтверждают наличие водопровода, что свидетельствует о высоком уровне развития волжских булгар.
Православный Болгар
В середине XVIII века, в честь визита Петра I, на средства казанского купца Ивана Михляева была построена Успенская церковь. По старинным правилам, новый храм возводился рядом с уже существующим.
Памятный знак «Принятие ислама»
Недалеко от Музея болгарской цивилизации установлен современный памятный знак, посвященный важному историческому событию – обращению волжских болгар в ислам в 922 году. Внутри многоэтажной постройки находится музей, где хранится самый большой в мире печатный Коран.
Гастрономические впечатления
В кафе и ресторанах Болгара можно отведать аутентичные блюда татарской кухни, приготовленные по старинным домашним рецептам. Обязательно попробуйте очпочмак, лагман и биш бармак.
"Посчастливилось побывать в прекрасном древнем городе Болгар. Впечатления самые приятные. Архитектура, история и национальные угощения пришлись по душе не только взрослым, но и детям", - сообщила Алена из Перми.
