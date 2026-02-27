Для упругих листьев толстянке – первым делом: 1 шт. в воду – и суккулент рванет в рост, станет мясистым и "жирненьким"

Простая и важная подкормка для толстянки

Толстянка считается символом достатка и украшает дом многих цветоводов. Однако иногда крассула не торопится выпускать новые побеги, а листья теряют упругость, становясь вялыми и тонкими. Как исправить ситуацию и простимулировать толстянку на активный рост, объяснила автор Дзен-канала "Цветущий фикус" (18+).

Первая подкормка

По словам эксперта, весна – период активной вегетации толстянки, поэтому уже сейчас ее нужно подкормить. Тогда весь год крассула будет чувствовать себя отлично и выпускать новые побеги. При этом совсем не обязательно покупать удобрение. Можно его приготовить в домашних условиях. Для этого потребуется:

кожура банана – 1 шт;

вода – 1 литр.

Кожуру банана следует залить водой. Настоять в течение 2-3 суток, затем настой нужно процедить и полить им толстянку. Такая подкормка богата калием, магнием и витаминами, которые стимулируют активный рост крассулы. Стоит помнить, что такой настой не хранится, его важно использовать сразу.

Вторая подкормка

Кроме того, крассула с благодарностью реагирует на подкормку древесной золой. Для ее приготовления достаточно залить 1 столовую ложку золы 1 стаканом воды. Настоять сутки и полить "денежное дерево". Древесная содержит кальций, калий и фосфор, которые важны для роста толстянки и даже могут запустить цветение крассулы, но только если ей больше 5 лет.

Третья подкормка

Для наращивания сочных листочков, можно растворить 1 миллилитр нашатырного спирта в половине литра воды и полить крассулу по чуть влажному грунту. "Нашатырь" богат азотом, который обеспечивает наращивание зеленой массы. Подкармливать толстянку достаточно 1 раз в месяц, не чаще.

Если листья толстянки вянут или опадают

Чтобы листья толстянки не были вялыми, важно обеспечить нормальный режим полива. Стоит помнить, что крассула – суккулент, она накапливает влагу в листочках. Поэтому поливать толстянку можно, когда грунт полностью просох. При этом важно, чтобы в поддоне не образовывались лужи. Если случился "листопад", полив необходимо прекратить и поставить горшок на солнечное место или ближе к батарее отопления. Кроме того, нужно проверить корневую систему, удалить гнилые корешки и пересадить толстянку в новый грунт, добавив туда измельченный активированный уголь.

