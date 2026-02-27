Замиокулькас поливаю редко и просто водой, но с одной хитростью — побеги выдает даже в феврале

Как правильно полтвать тропические растения в городской квартире

Замиокулькас, или «долларовое дерево», считается растением неприхотливым, но порой отказывается радовать новыми побегами. Автор канала «Маленький сад на краю Вселенной» поделилась простым, но неожиданным способом, который помог растению пойти в рост даже зимой.



По словам автора, раньше она поливала замиокулькас водой комнатной температуры, иногда даже прохладной. Растение не погибало, но и не спешило выпускать новые листья. В прошлом году она решила изменить подход и стала поливать только тёплой водой — около 30–35 градусов, как для купания ребёнка. Полив по-прежнему оставался редким и обильным.

Эффект превзошёл ожидания: замиокулькас выпустил новые побеги в октябре, а затем и в январе, что стало полной неожиданностью. При этом растение даже не пришлось убирать в тёмное место (а именно так раньше цветовод стимулировала цветение долларового дерева) — только тёплая вода.

Почему метод работает

Замиокулькас родом из тропиков, потому теплолюбив. Слегка подогретая вода пробуждает его корневую систему, стимулируя появление новых точек роста. Сначала они незаметны, но позже формируют более густую крону.



Совет оказался действенным не только для автора. В комментариях цветоводы подтвердили его эффективность. Одна из подписчиц Тамара написала:

«Я поливаю уже с полгода слегка горячей водой, не тёплой, а именно горячей. И очень обильно, но очень редко. Тоже прочитала в каких-то комментариях и очень довольна результатом».

По словам женщины, она круглый год поливает горячей водой растение раз в 3–4 недели, и новые побеги появляются и в октябре, и в январе.



Автор публикации подчеркивает, что нечасто даёт рекомендации, но в этом случае уверена: перед поливом замиокулькаса и других тропических растений, которые по непонятной причине плохо растут, воду стоит подогревать до приятной тёплой температуры.

