Полил перец распиаренной подкормкой — рассада погибла: ошибка, которую совершает каждый 3-й дачник
Опубликовано: 27 февраля 2026 08:01
 Проверено редакцией
Как не допустить гибели рассады перца из-за неправильной подкормки?

Рассада перца - довольно капризная культура. Дачники-новички, зная об этой ее особенности, стараются как можно чаще и больше подкармливать молодое растение, чтобы оно якобы наполнилось силами. Между тем огородник со стажем дед Егор считает частую и объемную подкормку перца большой ошибкой, из-за которой рассада как раз и гибнет. Особенно, если речь идет о распиаренных в последние годы подкормках.

Автор дзен-канала "На даче у деда Егора" перечисляет популярные составы, которыми поливает рассаду каждый третий дачник и которые приводят к гибели растений.

Навоз

Навоз представляет собой концентрированный азот, который сильно ударяет по молодым корням перца. Листья начинают расти активно, но ткани остаются рыхлыми, стебель - водянистым, а корневая система - недоразвитой. В итоге перец погибает после первой же пересадки. А еще органика несет в себе угрозу заражения грибками и бактериями, что может быть губительно для молодой рассады.

Дрожжи

Дрожжи активизируют почву, вытягивая из нее калий и кальций, но перцу эти элементы нужны как воздух - без них он теряет устойчивость и иммунитет. После подкормки дрожжами перец с виду продолжает нормально расти, но внутри он слабеет и в итоге после высадки не выдерживает ни солнца, ни ветра, ни перепада температур.

Зола

Зола хороша для взрослых растений, но не для молодой рассады. Этот компонент ощелачивает почву и препятствует усвоению железа и азота.

"В результате листья светлеют, рост тормозится, растение выглядит уставшим. Золу оставьте для грядок, для лунок, для взрослых кустов. Рассаде перца она не нужна", - предупреждает дед Егор.

Чем кормить перец?

Автор блога уточняет, что молодым перцам не нужно много подкормок. Для них важнее баланс, а не изобилие. Так, подкармливайте рассаду минимальными порциями фосфора (для корней), калия (для роста), кальция (для выносливости) и магния (для фотосинтеза).

Автор:
Анна Леонова
Полезное
