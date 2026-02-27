Санкт-Петербург переходит на биометрию: госуслуги без очередей и документов

В Санкт-Петербурге запустили сервис в МФЦ с использованием биометрии для получения госуслуг. Теперь жители могут оформлять государственные и муниципальные услуги без паспорта, рассказали в Центре биометрических технологий.
«В флагманских центрах "Мои документы" стал доступен сервис "Мигом", реализованный на базе Единой биометрической системы», — отметили там.
Новая функция доступна в основных центрах «Мои документы». Ожидается, что биометрия ускорит обслуживание на 20–30%.
Заявители сами выбирают способ идентификации: паспорт или цифровые биометрические методы.