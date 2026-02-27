Городовой / Вопросы о Петербурге / Где в Санкт-Петербурге есть магазины хоккейной экипировки?
Где в Санкт-Петербурге есть магазины хоккейной экипировки?

Опубликовано: 27 февраля 2026 09:09
 Проверено редакцией
Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
В Санкт-Петербурге в специализированных магазинах можно найти хоккейную экипировку как для профессионалов, так и для любителей. 

В Санкт-Петербурге есть несколько специализированных магазинов хоккейной экипировки, где можно найти всё необходимое — от клюшек и коньков до защитной амуниции.

«Хоккейный пятачок»

Это первая и крупнейшая в России сеть магазинов хоккейной экипировки. В ассортименте — клюшки, коньки, шлемы, нагрудники, налокотники, перчатки, трусы, щитки, защита шеи, сумки, маски и другие товары для игроков и вратарей. Также есть товары для фигурного катания.

Адрес: ул. Блохина, 29.

Центр хоккейной экипировки «Hockey Club»

Магазин предлагает широкий ассортимент товаров: клюшки, коньки, защиту, одежду, аксессуары, а также товары для флорбола и фигурного катания. В наличии продукция таких брендов, как Bauer, CCM, Warrior и других.

Адрес: Российский проспект, д. 6, стр. 1.

Forma Hockey

Современный хоккейный экипировочный центр с широким ассортиментом товаров. В магазине можно найти как профессиональную, так и любительскую экипировку.

Адрес: проспект Добролюбова, 18.

Вопросы о Петербурге
