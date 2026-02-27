Где в Санкт-Петербурге есть магазины хоккейной экипировки?

В Санкт-Петербурге есть несколько специализированных магазинов хоккейной экипировки, где можно найти всё необходимое — от клюшек и коньков до защитной амуниции.
«Хоккейный пятачок»
Это первая и крупнейшая в России сеть магазинов хоккейной экипировки. В ассортименте — клюшки, коньки, шлемы, нагрудники, налокотники, перчатки, трусы, щитки, защита шеи, сумки, маски и другие товары для игроков и вратарей. Также есть товары для фигурного катания.
Адрес: ул. Блохина, 29.
Центр хоккейной экипировки «Hockey Club»
Магазин предлагает широкий ассортимент товаров: клюшки, коньки, защиту, одежду, аксессуары, а также товары для флорбола и фигурного катания. В наличии продукция таких брендов, как Bauer, CCM, Warrior и других.
Адрес: Российский проспект, д. 6, стр. 1.
Forma Hockey
Современный хоккейный экипировочный центр с широким ассортиментом товаров. В магазине можно найти как профессиональную, так и любительскую экипировку.
Адрес: проспект Добролюбова, 18.