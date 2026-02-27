Городовой / Вопросы о Петербурге / Где работает Алексей Ягудин в Санкт-Петербурге?
Где работает Алексей Ягудин в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 27 февраля 2026 10:35
 Проверено редакцией
ягудин, фигурист
Где работает Алексей Ягудин в Санкт-Петербурге?
Global Look Press/Pavel Kashaev
Алексей Ягудин сочетает свой спортивный опыт с работой в сфере социальной ответственности бизнеса, продвигая инициативы, которые делают спорт доступнее для разных групп населения.

С мая 2025 года Алексей Ягудин занимает должность заместителя генерального директора букмекерской компании FONBET. Его офис расположен в Санкт-Петербурге, где он курирует социальные и спортивные направления, связанные с развитием адаптивного и массового спорта, а также созданием доступной спортивной среды.

Обязанности и проекты

В новой роли Ягудин отвечает за реализацию проектов, направленных на популяризацию спорта среди широкой аудитории, включая людей с ограниченными возможностями. Среди его задач — поддержка инициатив по строительству специализированных спортивных площадок, организация массовых мероприятий и развитие адаптивных программ.

Одним из ключевых проектов, в котором участвует Ягудин, стал «Вызов». В его рамках FONBET при поддержке региональных властей строит спортивные площадки, адаптированные для людей с ограниченными возможностями.

Ещё один значимый проект — «Города Героев», приуроченный к 80-летию Победы. В его рамках «ДоброFON» (благотворительная программа FONBET) совместно с благотворительным фондом «Память поколений» реставрирует памятники и улучшает оснащение социальных учреждений, где проживают ветераны. Ягудин выступает главным амбассадором этого проекта, посещая города-участники и общаясь с ветеранами.

Ягудин — олимпийский чемпион по фигурному катанию, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы. После завершения спортивной карьеры он работал телеведущим, участвовал в ледовых шоу и театральных постановках.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
