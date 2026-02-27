Где работает Алексей Ягудин в Санкт-Петербурге?

С мая 2025 года Алексей Ягудин занимает должность заместителя генерального директора букмекерской компании FONBET. Его офис расположен в Санкт-Петербурге, где он курирует социальные и спортивные направления, связанные с развитием адаптивного и массового спорта, а также созданием доступной спортивной среды.
Обязанности и проекты
В новой роли Ягудин отвечает за реализацию проектов, направленных на популяризацию спорта среди широкой аудитории, включая людей с ограниченными возможностями. Среди его задач — поддержка инициатив по строительству специализированных спортивных площадок, организация массовых мероприятий и развитие адаптивных программ.
Одним из ключевых проектов, в котором участвует Ягудин, стал «Вызов». В его рамках FONBET при поддержке региональных властей строит спортивные площадки, адаптированные для людей с ограниченными возможностями.
Ещё один значимый проект — «Города Героев», приуроченный к 80-летию Победы. В его рамках «ДоброFON» (благотворительная программа FONBET) совместно с благотворительным фондом «Память поколений» реставрирует памятники и улучшает оснащение социальных учреждений, где проживают ветераны. Ягудин выступает главным амбассадором этого проекта, посещая города-участники и общаясь с ветеранами.
Ягудин — олимпийский чемпион по фигурному катанию, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы. После завершения спортивной карьеры он работал телеведущим, участвовал в ледовых шоу и театральных постановках.