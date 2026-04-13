Привокзальная площадь: новый шаг к высокоскоростной магистрали в Петербурге

Опубликовано: 13 апреля 2026 23:00
 Проверено редакцией
Высокоскоростная магистраль становится все ближе.

Комитет по градостроительству выпустил указ о разработке проекта планировки территории Привокзальной площади для возведения высокоскоростной ж/д магистрали. Документ разместили 13 апреля на портале КГА.

В перечень объектов вошли Привокзальная площадь у Лиговского проспекта и Днепропетровская улица до улицы Черняховского, включая подъезды от Транспортного переулка.

Инициатором работ по документации стало СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», а проект планировки территории (ППТ) обязаны завершить к 1 марта 2027 года.

В 2025 году комитет уже выпускал аналогичное распоряжение по Привокзальной площади. Тогда в объекты также входила станция метро «Лиговский проспект — 2», сообщает "Фонтанка".

Весной того же года дирекция провела конкурс на разработку планировки за 56 млн рублей. По данным карточки закупки, контракт на 50 млн рублей достался ООО «Мост», и его нужно выполнить до 14 декабря 2026 года.

Юлия Аликова
