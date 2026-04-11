Особенности погоды в Санкт-Петербурге в мае: что ожидать на праздники — прогнозы синоптиков

Какая погода ожидается в Питере в мае-2026

Майские праздники - отличное время для поездки в Питер. Навигация уже открылась, в Петергофе вовсю работают фонтаны, а в ботанических садах цветет нежная сакура. Погода в Санкт-Петербурге славится своей нестабильностью, поэтому при поездке в Северную столицу нужно предусмотреть различные нюансы. Расскажем, какая обычно погода бывает в мае в Санкт-Петербурге.

В начале месяца погода в Питере обычно показывает свой капризный характер. Не исключены как ночные заморозки, так и дневные оттепели. Ветер с залива пока еще "сердитый". А вот вторая половина мая в последние годы сильно радует питерцев. Например, в середине мая 2025-го воздух прогревался до стабильных +20 градусов. В конце мая-2024 туристы могли насладиться теплом, нарастающим до +28 градусов.

Погода в Санкт-Петербурге на начало мая-2026

В этом году метеорологи обещают настоящее весеннее начало мая. Апрельская прохлада пока держится, особенно ночью, но ежедневно ртутный столбик показывает все более высокие значения. В среднем температура в первой половине месяца ожидается около 14,2 градусов днем и +7,1 градусов ночью. Солнечными днями начало месяца не порадует, но и привычные дожди не будут систематическими.

Погода в майские праздники-2026

Майские каникулы выпадают на первую половину мая, то есть следует ориентироваться на значения, указанные выше. Однако помните о нестабильности питерской погоды и смотрите прогноз за 2-3 дня до поездки - он может разительно измениться. В любом случае возьмите в поездку дождевик, зонт, ветровку и на всякий случай легкий головной убор.

Погода в Санкт-Петербурге на конец мая-2026

Дни в конце месяца становятся длиннее, небо светлее, вечера более приятными. Столбик термометра днем показывает в среднем +17,3 градусов и 9,1 градусов ночью. А вот дождей станет больше и лить они будут чаще, чем в первой половине месяца. Учитывайте это при планировании прогулок по Северной столице.

