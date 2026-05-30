Лучше любого навоза: горсть в лунку при посадке — плоды томатов и перцев будут громадные
Опубликовано: 30 мая 2026 19:16
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Лучше любого навоза: горсть в лунку при посадке — плоды томатов и перцев будут громадные
Удобрение своими руками

Многие садоводы отдают предпочтение органическим удобрениям вместо химических. Конечно, наиболее распространёнными на приусадебных участках являются навоз или компост, однако существуют и другие, не менее эффективные средства, о которых известно немногим.

Агроном Ксения Давыдова не выбрасывает банановую кожуру. Специалист рекомендует её высушить, а затем применять в качестве удобрения при посадке растений.

Польза банановой кожуры

Польза обусловлена высоким содержанием в бананах таких минеральных веществ, как калий, фосфор и кальций. Все эти элементы способствуют развитию растений, формированию плодов, их росту и накоплению сахаров.

Заготовка кожуры

Как правило, банановая кожура собирается в течение зимнего периода. Её высушивают, измельчают и помещают в ёмкость.

"При посадке растений добавьте в лунку одну чайную ложку измельчённой банановой кожуры — этого будет достаточно для обеспечения оптимального развития растений",– рассказала специалист.

