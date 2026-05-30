Коты, мудрецы и тонны лака: китайские мастера восстановили личный уголок Екатерины Великой в Царском Селе
В Екатерининском дворце произошло событие, которого ждали очень долго. После сложнейшей реставрации открывается легендарный Китайский зал, сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Царское Село".
Это не просто очередная комната, а часть личных покоев императрицы Екатерины II в Зубовском флигеле.
Если вы планируете прогулку в Пушкин, запишите дату: первых туристов пустят в зал в пятницу, 4 июня.
Ручная работа и китайские секреты
То, что сделали реставраторы, кажется почти невозможным. В годы войны весь Зубовский флигель сгорел дотла, и от былой красоты остались только старые фотографии.
Чтобы восстановить зал, пришлось звать на помощь мастеров из Китая. В течение долгого времени они вручную создавали 155 лаковых панно. Это огромная работа — почти 170 квадратных метров росписи!
Мастера использовали те же техники и материалы, что и сотни лет назад.
Что там можно увидеть? На стенах оживают целые сюжеты: мудрецы, грациозные женщины, фантастические существа и — к радости любителей животных — очаровательные коты.
Немного истории: от Растрелли до пожара
Китайский зал придумал знаменитый архитектор Бартоломео Растрелли еще в середине XVIII века. Тогда в моде был стиль «шинуазри» — когда европейцы пытались копировать экзотическую китайскую эстетику.
Стены украсили подлинными черными лаковыми панелями, которые везли прямиком из Азии. К сожалению, в 1940-х годах пожар уничтожил всё это великолепие. Сейчас мы видим результат кропотливого труда современных ученых и художников.
Не только Китайский зал: куда сходить в эти выходные?
Если вы не хотите ждать 4 июня, музей подготовил несколько особенных сюрпризов на конец мая:
- Ночные легенды (30 мая, 21:00). Это шанс погулять по парку в сумерках и подняться на Камеронову галерею. В обычное время её закрывают гораздо раньше. Стоит такая прогулка 1700 рублей.
- Прогулка у прудов (31 мая, 16:00). Для тех, кто любит классику: экскурсия по Агатовым комнатам, Концертному залу и самым живописным уголкам Екатерининского парка. Билет обойдется в 1600 рублей.
