Чем интересен веревочный парк в Кронштадте?

Веревочный парк в Кронштадте — это не просто аттракцион, а часть масштабного музейно-исторического парка «Остров фортов», где развлечения гармонично сочетаются с просветительской тематикой. Расположенный на берегу Финского залива, он предлагает активный отдых на высоте с видом на водную гладь, а его дизайн отсылает к морской тематике.
Особенности парка
Веревочный парк двухъярусный, что позволяет одновременно отдыхать и детям, и взрослым. Нижний ярус предназначен для маленьких посетителей от 4 лет. Здесь установлена система непрерывной страховки, что делает прохождение трасс безопасным даже для новичков. Дети могут преодолевать препятствия, не беспокоясь о высоте, а родители всегда могут помочь им на расстоянии вытянутой руки.
Верхний ярус рассчитан на подростков и взрослых. Здесь используется система безопасной перестёжки, которая позволяет самостоятельно выбирать маршрут и уровень сложности. Помимо двух основных трасс, на этом уровне есть промежуточные этапы, что добавляет элемент выбора и азарта.
Всего в парке 52 препятствия: башни, лианы, подвесные мостики, тоннели, качели с препятствиями, скалодром и другие испытания. Трассы сконструированы так, чтобы каждый нашёл что-то интересное для себя — от несложных заданий до настоящих челленджей.
Перед посещением каждый посетитель получает страховочный комплект и проходит инструктаж по технике безопасности. Пребывание гостей в парке находится под непрерывным контролем инструкторов.
Интересные факты
- Морская тематика. Дизайн-решения парка связаны с флотом. Это проявляется не только в общей концепции «Острова фортов», но и в деталях оформления трасс.
- Просветительский аспект. «Остров фортов» — не просто место для отдыха. На территории парка есть Аллея героев российского флота, которая рассказывает о более чем трёх веках истории Военно-Морского Флота, и Маяк памяти с 200 именами героев-моряков.
- Виды на залив. С некоторых трасс открывается панорамный вид на Финский залив, что добавляет впечатлений от прохождения маршрутов.
- Гибкость маршрутов. На верхнем ярусе можно менять порядок прохождения этапов, что позволяет каждый раз создавать новый маршрут.
Практическая информация
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кронштадтский район, Цитадельское шоссе, 14.
Часы работы: ежедневно с 09:00 до 21:00.
Стоимость билетов:
- первый ярус (для детей) — 250 рублей;
- второй ярус (для взрослых и подростков) — 350 рублей.
Важно: парк не работает в дождь, при температуре ниже −8 °C и при штормовом предупреждении.