Чем интересен веревочный парк в Кронштадте?

Веревочный парк в Кронштадте является частью музейно-исторического парка «Остров фортов».

Веревочный парк в Кронштадте — это не просто аттракцион, а часть масштабного музейно-исторического парка «Остров фортов», где развлечения гармонично сочетаются с просветительской тематикой. Расположенный на берегу Финского залива, он предлагает активный отдых на высоте с видом на водную гладь, а его дизайн отсылает к морской тематике.

Особенности парка

Веревочный парк двухъярусный, что позволяет одновременно отдыхать и детям, и взрослым. Нижний ярус предназначен для маленьких посетителей от 4 лет. Здесь установлена система непрерывной страховки, что делает прохождение трасс безопасным даже для новичков. Дети могут преодолевать препятствия, не беспокоясь о высоте, а родители всегда могут помочь им на расстоянии вытянутой руки.

Верхний ярус рассчитан на подростков и взрослых. Здесь используется система безопасной перестёжки, которая позволяет самостоятельно выбирать маршрут и уровень сложности. Помимо двух основных трасс, на этом уровне есть промежуточные этапы, что добавляет элемент выбора и азарта.

Всего в парке 52 препятствия: башни, лианы, подвесные мостики, тоннели, качели с препятствиями, скалодром и другие испытания. Трассы сконструированы так, чтобы каждый нашёл что-то интересное для себя — от несложных заданий до настоящих челленджей.

Перед посещением каждый посетитель получает страховочный комплект и проходит инструктаж по технике безопасности. Пребывание гостей в парке находится под непрерывным контролем инструкторов.

Интересные факты

Морская тематика. Дизайн-решения парка связаны с флотом. Это проявляется не только в общей концепции «Острова фортов», но и в деталях оформления трасс.

Просветительский аспект. «Остров фортов» — не просто место для отдыха. На территории парка есть Аллея героев российского флота, которая рассказывает о более чем трёх веках истории Военно-Морского Флота, и Маяк памяти с 200 именами героев-моряков.

Виды на залив. С некоторых трасс открывается панорамный вид на Финский залив, что добавляет впечатлений от прохождения маршрутов.

Гибкость маршрутов. На верхнем ярусе можно менять порядок прохождения этапов, что позволяет каждый раз создавать новый маршрут.

Практическая информация

Адрес: г. Санкт-Петербург, Кронштадтский район, Цитадельское шоссе, 14.

Часы работы: ежедневно с 09:00 до 21:00.

Стоимость билетов:

первый ярус (для детей) — 250 рублей;

второй ярус (для взрослых и подростков) — 350 рублей.