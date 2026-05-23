Неожиданно простой рецепт восточной сладости, которая тает во рту: 15 минут — и готово
Неожиданно простой рецепт восточной сладости, которая тает во рту: 15 минут — и готово

Опубликовано: 23 мая 2026 20:01
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Иногда так хочется чего-то сладкого, что ждать совсем нет сил.

Этот рахат-лукум готовится буквально за считанные минуты, а получается нежным, тягучим и ароматным. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом".

Ингредиенты:

  • сахар — 300 г,
  • апельсиновый сок — 250 мл,
  • кукурузный крахмал — 140 г,
  • лимонный сок — 3 ст. л.,
  • вода — 380 мл,
  • кукурузный крахмал — 3 ст. л.,
  • сахарная пудра — 1 ст. л.

Приготовление

Сначала в глубокой кастрюле смешиваю сахар и кукурузный крахмал. Очень важно хорошо распределить крахмал, чтобы потом не появилось комочков.

В отдельной миске соединяю апельсиновый сок и воду. Затем постепенно вливаю жидкость к сухой смеси, постоянно помешивая венчиком. Когда масса становится полностью однородной, ставлю кастрюлю на средний огонь.

Уже через несколько минут смесь начинает густеть и становится похожей на плотный крем. В этот момент важно постоянно помешивать, чтобы ничего не пригорело.

Как только масса заметно загустеет, добавляю лимонный сок. После добавления сока варю смесь ещё примерно 10-15 минут на минимальном огне. Масса должна стать густой, блестящей и очень вязкой.

Форму слегка смазываю маслом или присыпаю крахмалом, затем выливаю горячую массу и разравниваю лопаткой. Оставляю десерт остывать примерно на час. За это время рахат-лукум отлично схватывается и становится упругим.

Готовый десерт аккуратно нарезаю кубиками и обваливаю в смеси сахарной пудры и крахмала — так кусочки не слипаются и приобретают красивую бархатистую поверхность.

Примерное время приготовления: 20 минут + время на охлаждение

Личный опыт

Я люблю добавить в обсыпку кокосовую стружку — так вкус получается насыщеннее.

