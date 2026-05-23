Неожиданно простой рецепт восточной сладости, которая тает во рту: 15 минут — и готово
Этот рахат-лукум готовится буквально за считанные минуты, а получается нежным, тягучим и ароматным. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом".
Ингредиенты:
- сахар — 300 г,
- апельсиновый сок — 250 мл,
- кукурузный крахмал — 140 г,
- лимонный сок — 3 ст. л.,
- вода — 380 мл,
- кукурузный крахмал — 3 ст. л.,
- сахарная пудра — 1 ст. л.
Приготовление
Сначала в глубокой кастрюле смешиваю сахар и кукурузный крахмал. Очень важно хорошо распределить крахмал, чтобы потом не появилось комочков.
В отдельной миске соединяю апельсиновый сок и воду. Затем постепенно вливаю жидкость к сухой смеси, постоянно помешивая венчиком. Когда масса становится полностью однородной, ставлю кастрюлю на средний огонь.
Уже через несколько минут смесь начинает густеть и становится похожей на плотный крем. В этот момент важно постоянно помешивать, чтобы ничего не пригорело.
Как только масса заметно загустеет, добавляю лимонный сок. После добавления сока варю смесь ещё примерно 10-15 минут на минимальном огне. Масса должна стать густой, блестящей и очень вязкой.
Форму слегка смазываю маслом или присыпаю крахмалом, затем выливаю горячую массу и разравниваю лопаткой. Оставляю десерт остывать примерно на час. За это время рахат-лукум отлично схватывается и становится упругим.
Готовый десерт аккуратно нарезаю кубиками и обваливаю в смеси сахарной пудры и крахмала — так кусочки не слипаются и приобретают красивую бархатистую поверхность.
Примерное время приготовления: 20 минут + время на охлаждение
Личный опыт
Я люблю добавить в обсыпку кокосовую стружку — так вкус получается насыщеннее.
