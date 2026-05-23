Россияне останутся без урожая: теперь за обычную картошку на участке начнут массово штрафовать
Российским дачникам напомнили о том, что выращивать картофель для себя можно без ограничений, но продажа урожая уже подпадает под требования закона.
Если владелец участка начинает регулярно продавать картошку — на рынке, у дороги или даже соседям, — эти действия могут признать предпринимательскими.
За что могут оштрафовать
По действующим правилам, для коммерческой продажи картофеля необходимо соблюдать несколько правил: использовать сертифицированные семена и оформить официальный статус — например, ИП. Если этого не сделать, можно получить штраф.
За нарушение правил продажи семян предусмотрено наказание от 300 до 500 рублей. А за торговлю без регистрации — от 500 до 2000 рублей. При регулярных продажах штрафы могут выписывать повторно.
Кого проверяют чаще всего
Контроль за такими случаями ведёт Россельхознадзор. Специалисты отмечают, что внимание к частным продавцам в последние годы усиливается, особенно в сезон активной торговли на стихийных рынках и вдоль трасс.
Чаще всего проверки касаются тех, кто продаёт продукцию систематически и в больших объёмах.
Если картофель выращивается исключительно для личного потребления, никаких ограничений нет. Но как только появляется регулярная прибыль, начинают действовать правила коммерческой торговли.
