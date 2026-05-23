Банкоматы заработают без интернета, лимиты по кредитным картам увеличат: важные изменения банковской сферы
В России начали фиксировать резкий рост выдачи кредитных карт после периода массового урезания лимитов. Одновременно Банк России сообщил о тестировании новой технологии для банкоматов.
Банки снова увеличивают лимиты
По данным Объединённого кредитного бюро, в апреле 2026 года общий лимит по новым кредитным картам вырос до 163,3 млрд рублей. Это на 8% больше, чем месяцем ранее.
Количество выданных кредиток также увеличилось — банки оформили 1,39 млн новых карт. По сравнению с прошлым годом рост составил 22%.
Поднялся и средний лимит по кредиткам — теперь он достигает 119 тысяч рублей. Ещё весной многие россияне жаловались, что банки массово сокращают лимиты или одобряют карты на минимальные суммы. Теперь ситуация начала меняться.
Банкоматы смогут работать без мобильного интернета
Параллельно глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о запуске новой технологии для банкоматов и платёжных терминалов.
По её словам, устройства смогут продолжать работу даже при отключённом мобильном интернете. Решение уже тестируется совместно с операторами связи и Минцифры.
