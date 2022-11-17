Известно, сколько это продлится.
Не все застройщики бывают честны.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина записала видеообращение в сотрудникам организации, в котором призвала к слаженной работе для преодоления сложившихся трудностей. Об этом сообщает РБК.
Центральный банк России обеспокоен уровнем инфляции и инфляционных ожиданий в России, показатели которых вернулись к максимуму второй половины 2016 года. Об этом рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Продление программы по льготной ипотеке может негативно сказаться на рынке и удерживать высокий рост цен на жилье. Таким мнением поделилась председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что ужесточение целевых показателей по инфляции потребует ужесточения денежно-кредитной политики, что в свою очередь негативно скажется на росте российской экономики. Об этом министр заявил в ходе своего выступления на форуме «Россия зовет», передает РИА Новости.
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина выступила с критикой существующих экосистем, назвав их «навязывающими определенный сценарий» и провоцирующих таким образом риски не только для клиентов, но и для создателей.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что продовольственная инфляция в России достигла опасных «двузначных» значений, которые могут сильно ударить по самым уязвимым категориям населения. Подробности сообщает ТАСС.
Центробанк России рассматривает возможность повышения ключевой ставки для борьбы с инфляцией. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина связала рост инфляции с неразумным поведением россиян. По ее словам, граждане уверены, что цены будут все время расти, и поэтому создают повышенный денежный спрос на товары. Заявление главы ЦБ РФ прозвучало в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.
В пятницу на очередном заседании совета директоров Банка России было принято решение о повышении ключевой ставки до 7,5% годовых.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина раскритиковала неудачную формулировку своего заместителя Сергея Швецова, который ранее высказался о пенсиях и пенсионерах. Об этом пишет «РИА Новости».
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила о решении регулятора повысить ключевую ставку сразу на один процентный пункт – до 6,5%.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Комсомольской правде» рассказала, почему проблему высокой инфляции нельзя решить раздачей денег населению. По ее словам, это приведет к тому, что спрос вырастет, а предложение останется прежним.
Самой рискованной стратегией инвестирования является вложение средств в различные криптоактивы. Такое мнение в интервью «Комсомольской правде» высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ-2021 прокомментировал высказывание бизнесмена Олега Дерипаски, адресованное Центробанку.
Российским властям следует как можно быстрее отказываться от административного регулирования цен. Это приводит к потере стимулов для развития производства, заявила на Биржевом форуме глава Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает газета «Известия».
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что введенная из-за коронавирусной пандемии программа льготной ипотеки исчерпала себя и даже обернулась негативными последствиями. При этом она признала, что ряд российских регионов все еще нуждается в этой программе, передают «Известия».
Президент России Владимир Путин дал поручение принять закон, который будет регулировать порядок изменения постоянно изменяющихся ставок по кредитам населению, в том числе ипотечных, а также сроков возврата денег, пишет РИА Новости.
Российский президент Владимир Путин захотел продлить программу льготной ипотеки под 6,5 % до 2024 года. После прошедшего 12 февраля совещания по экономическим вопросам он поручил правительству и Центробанку подготовить предложения по льготным ипотечным программам в 2021-2024 годах. Слова президента передает сайт Кремля.