«Начинают больше тратить и меньше сберегать»: Набиуллина обвинила россиян в росте инфляции

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина связала рост инфляции с неразумным поведением россиян. По ее словам, граждане уверены, что цены будут все время расти, и поэтому создают повышенный денежный спрос на товары. Заявление главы ЦБ РФ прозвучало в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.