Все новости / Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина

Экономика
Набиуллина записала видеообращение к сотрудникам Центробанка
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина записала видеообращение в сотрудникам организации, в котором призвала к слаженной работе для преодоления сложившихся трудностей. Об этом сообщает РБК. 
02 мар 2022 17:54
Экономика
Набиуллина: уровень инфляции в России вызывает беспокойство
Центральный банк России обеспокоен уровнем инфляции и инфляционных ожиданий в России, показатели которых вернулись к максимуму второй половины 2016 года. Об этом рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
03 дек 2021 09:15
Экономика
Решетников высказался против изменения цели по инфляции
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что ужесточение целевых показателей по инфляции потребует ужесточения денежно-кредитной политики, что в свою очередь негативно скажется на росте российской экономики. Об этом министр заявил в ходе своего выступления на форуме «Россия зовет», передает РИА Новости.
30 ноя 2021 15:13
Экономика
Набиуллина выступила за регулирование в сфере экосистем
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина выступила с критикой существующих экосистем, назвав их «навязывающими определенный сценарий» и провоцирующих таким образом риски не только для клиентов, но и для создателей.
30 ноя 2021 14:52
Экономика
Набиуллина призвала снизить рост цен на продукты
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что продовольственная инфляция в России достигла опасных «двузначных» значений, которые могут сильно ударить по самым уязвимым категориям населения. Подробности сообщает ТАСС.
18 ноя 2021 13:44
Экономика
«Начинают больше тратить и меньше сберегать»: Набиуллина обвинила россиян в росте инфляции
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина связала рост инфляции с неразумным поведением россиян. По ее словам, граждане уверены, что цены будут все время расти, и поэтому создают повышенный денежный спрос на товары. Заявление главы ЦБ РФ прозвучало в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.
15 ноя 2021 14:36
Экономика
Набиуллина посчитала «крайне неудачными» слова своего зама о пенсиях
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина раскритиковала неудачную формулировку своего заместителя Сергея Швецова, который ранее высказался о пенсиях и пенсионерах. Об этом пишет «РИА Новости».
22 сен 2021 11:41
Экономика
Набиуллина выступила против раздачи денег россиянам
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Комсомольской правде» рассказала, почему проблему высокой инфляции нельзя решить раздачей денег населению. По ее словам, это приведет к тому, что спрос вырастет, а предложение останется прежним.
21 июн 2021 13:24
Экономика
Глава ЦБ назвала криптоактивы самой опасной стратегией инвестирования
Самой рискованной стратегией инвестирования является вложение средств в различные криптоактивы. Такое мнение в интервью «Комсомольской правде» высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
21 июн 2021 10:02
Экономика
Набиуллина призвала отказаться от госрегулирования цен на продукты
Российским властям следует как можно быстрее отказываться от административного регулирования цен. Это приводит к потере стимулов для развития производства, заявила на Биржевом форуме глава Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает газета «Известия».
07 апр 2021 14:48
Экономика
Набиуллина предложила продлить льготную ипотеку в 24 регионах
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что введенная из-за коронавирусной пандемии программа льготной ипотеки исчерпала себя и даже обернулась негативными последствиями. При этом она признала, что ряд российских регионов все еще нуждается в этой программе, передают «Известия».
11 мар 2021 11:43
Политика
Путин поручил принять закон о плавающих ставках по кредитам
Президент России Владимир Путин дал поручение принять закон, который будет регулировать порядок изменения постоянно изменяющихся ставок по кредитам населению, в том числе ипотечных, а также сроков возврата денег, пишет РИА Новости. 
03 мар 2021 21:53
Политика
Путин призвал снизить ставки по ипотеке для семей с детьми
Российский президент Владимир Путин захотел продлить программу льготной ипотеки под 6,5 % до 2024 года. После прошедшего 12 февраля совещания по экономическим вопросам он поручил правительству и Центробанку подготовить предложения по льготным ипотечным программам в 2021-2024 годах. Слова президента передает сайт Кремля.
16 фев 2021 08:50
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