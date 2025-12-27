ЦБ показал новую «тысячу»: что изменили на знакомой купюре

Банк России презентовал новую версию тысячерублевой банкноты, посвященную Нижнему Новгороду и региону Приволжья, сообщает ТАСС.

На лицевой стороне купюры теперь размещены виды этого города — соответствующее оформление было впервые показано в прошлом году. Однако окончательное утверждение обратной стороны банкноты состоялось только после дополнительной доработки.

В конце 2024 года состоялось интернет-голосование, организованное Центральным банком для выбора изображений на обратную сторону купюры.

В нем приняли участие приблизительно 700 тысяч человек, которые определили финальный набор символов. Наибольше голосов получили скоростное судно «Метеор», Дворец земледельцев, мост через Волгу в Саратове, монумент Салавату Юлаеву, а также главное здание Казанского университета.

Необходимость пересмотра дизайна возникла из-за критики первоначального варианта, на котором православный храм в Казанском Кремле был представлен без креста.

Такое оформление вызвало широкий общественный отклик, что привело к проведению народного голосования и внедрению новых изображений.

Благодаря этому процессу на купюре появились достопримечательности, выбранные жителями страны.

Модификация дизайна тысячерублевой банкноты стала четвертой, начиная с марта 1992 года, когда она была введена в обращение.

Если же учитывать изменения, связанные с введением дополнительных средств защиты, общее число обновлений достигло семи.

Центробанк отмечает, что подобные шаги необходимы не только с эстетической точки зрения, но и для повышения устойчивости к подделкам.

В начале года глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления прокомментировала экономическую ситуацию.

Она отметила, что после увеличения налога на добавленную стоимость ожидается, что инфляция на короткое время ускорится.

