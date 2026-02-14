Готовлю подкормку, и замиокулькас - победитель конкурса красоты: листья изумрудные и блестящие, словно воском покрыты

Какая подкормка сделает замиокулькас вновь зеленым

При нехватке питательных веществ замиокулькас начинает чахнуть, желтеть, что приводит к осыпанию листьев. Исправить такую неприятность удастся с помощью правильных подкормок. Канал «Маленькая дача» рассказал об этом подробнее.

Угодить замиокулькасу весьма сложно, поэтому важно подобрать безопасную и эффективную подкормку. Для ее приготовления понадобятся три компонента:

корица – 1 чайная ложка;

аспаркам – 2 таблетки;

вода – 1 литр.

Измельчаем корицу и таблетки до состояния порошка, добавляем в теплую воду. Даем раствору настояться в течение трех часов. Предварительного процеживания не потребуется. После этого можно приступать к подкормке растения.

Использование настоя

Увлажняем почву в горшке обычной водой, далее вносим подкормку. Этого количества жидкости хватит для большого замиокулькаса, поэтому при необходимости питательного состава можно приготовить меньше. Повторять подкормку стоит два раза в месяц.

Польза подкормки

«Корица - это мощнейший стимулятор роста, к тому же она отпугивает некоторых вредителей, помогает от паутинного клеща. Компонент поможет повысить иммунитет, обладает антисептическими свойствами. Также содержит большое количество полезных микроэлементов, в том числе цинк, железо», - сообщает источник.

В аспаркаме содержатся магний и калий, которые способствуют появлению новых листьев, улучшают процессы фотосинтеза, из-за чего растение приобретает изумрудный оттенок. От этих таблеток замиокулькас начнет улучшаться с каждым днем.

Отзывы о подкормке:

"Я не подозревала, что мой замиокулькас может стать таким красавцем! А все благодаря этой чудесной подкормке". "С подкормкой из корицы и аспаркама замиокулькас стал меняться буквально на глазах. Листья приобрели насыщенный оттенок, комнатный цветок начал активно развиваться. О других удобрениях сразу забыла".

Ранее портал «Городовой» рассказал, как подкармливать замиокулькас с помощью циркона и нашатырного спирта.