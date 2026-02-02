Несколько капель под корень - и замиокулькас пустится в рост: эффект уже на 3 день

Замиокулькас считается неприхотливым комнатным растением. Однако, несмотря на это, он может долгое время не расти. В такие периоды кажется, что суккулент словно «заснул»: молодые побеги-рахисы не появляются, корневище не увеличивается в размерах. Чтобы стимулировать заметный рост зеленой массы и поддержать здоровье комнатного растения, важно обеспечить ему качественное питание.

Эксперт канала «Моя маленькая дача» советует использовать особо полезный концентрат, который быстро активизирует рост и развитие замиокулькаса. Для его приготовления в одном литре воды растворите несколько капель Циркона, а также добавьте небольшое количество аммиака и нашатырного спирта. Полученный состав хорошенько перемешайте и аккуратно полейте суккулент под корень. Такая жидкость поможет растению «проснуться» и начать наращивать зеленую "шевелюру".

Однако следует не забыть, что вносить аптечное удобрение слишком часто эксперт не рекомендует. Достаточно одного полива в неделю, чтобы не навредить корневой системе и сохранить оптимальный баланс питательных веществ в почве.