Что привезти из Китая: топ-5 лучших азиатских сувениров – советы от жительницы Поднебесной

Автор Т-Ж Мария Пассер прожила в Китае год и привела свой личный топ лучших сувениров из этой экзотической страны.

Веер – аксессуар с трехтысячелетней историей

Веер придумали для защиты от дождя и солнца, но вскоре этот аксессуар, украшенный красивой росписью или птичьими перьями, стал неотъемлемым атрибутом аристократов.

Китайский колокольчик, или Музыка Ветра

Это трубочки из бамбука, стекла или металла. При малейшем дуновении ветра китайский колокольчик нежно и мелодично звенит. Любители фэншуя утверждают, что если украсить им дом, то можно гармонизировать энергию в нем.

Китайский узел

Это украшение, которое завязано из одной веревки (чаще всего красной) в виде узла. Также в Китае продаются кольца, браслеты и прочая бижутерия, украшенная узелковым плетением. Самый распространенный цвет – красный.

Набор для маджонга

Маджонг – популярная игра, практически вид спорта. Появилась она в Китае. Участники должны собрать комбинации из костей (внешне они похожи на домино). Если вы будете играть в маджонг каждый день, то вскоре заметите, как стали более внимательными и логичными, а ваша память улучшилась в разы.

Узорчатые палочки для еды

Местные жители предлагают туристам ярко-насыщенные палочки из дерева, пластика, металла или фарфора. На них обязательно есть красивый узор.

