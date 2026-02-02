Городовой / Город / Петербургский завод Hyundai не вернется к владельцам: что ждет бренд в России
Петербургский завод Hyundai не вернется к владельцам: что ждет бренд в России

Опубликовано: 2 февраля 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Hyundai Motor из Южной Кореи не воспользовалась опцией обратного выкупа своего бывшего завода в Санкт-Петербурге, как сообщили РИА «Новости» представители компании. Установленный при продаже срок для этого истек в январе 2026 года.

В Hyundai подтвердили отказ от выкупа актива, отметив, что продолжат поддержку клиентов в России.

Несмотря на такой выбор, Hyundai оставляет открытой перспективу возвращения на российский рынок. По данным Yonhap, фирма рассмотрит этот вариант при устранении основных рисков.

ООО «Арт-Финанс», материнская структура российского холдинга AGR Automotive Group, в начале 2024 года завершило покупку 100% акций бывшей российской «дочки» Hyundai — ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР), которая управляла заводами в Каменке (производство Hyundai и Kia) и Шушарах (бывший завод GM). Hyundai при этом сохранили право на обратный выкуп в течение двух лет.

Автор:
Юлия Аликова
Город
