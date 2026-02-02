Сколько километров от Луги до Санкт-Петербурга?

От Луги (Ленинградская область) до Санкт‑Петербурга — примерно 140–150 км по прямой. На деле расстояние в пути зависит от выбранного маршрута и вида транспорта.

Сколько ехать на машине от Луги до Питера?

Если ехать на машине, дорога займёт около 2 часов — при умеренном трафике и скорости 80–100 км/ч. Путь пролегает по трассе Р‑23 (Санкт‑Петербург — Псков): дорога ровная, с хорошей разметкой и минимумом светофоров.

На какой вокзал Питера приходят электрички из Луги?

Поезд — удобный вариант без забот о вождении. Электрички и региональные экспрессы отправляются с вокзала Луги и довозят до Балтийского вокзала Петербурга за 1 час 40 минут–2 часа. Расписание зависит от дня недели: в будни рейсов больше, чем в выходные.

Сколько займет дорога на автобусе?

Автобус идёт чуть дольше — около 2–2,5 часов. Он делает несколько остановок по пути, но зато отправляется чаще, чем поезда, и может высадить ближе к центру города. Билеты стоят дешевле, чем на электричку, а рейсы есть почти каждый час.

В любом случае дорога не покажется утомительной: по пути открываются виды на леса, поля и небольшие посёлки — приятный бонус к путешествию.

