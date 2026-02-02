Городовой / Город / Мед, сало, консервы: скрытая угроза нервной системе петербуржцев
Мед, сало, консервы: скрытая угроза нервной системе петербуржцев

Опубликовано: 2 февраля 2026 19:00
 Проверено редакцией
Мед, сало, консервы: скрытая угроза нервной системе петербуржцев
Мед, сало, консервы: скрытая угроза нервной системе петербуржцев
Global Look Press / Viktor Pogontsev / Russian Look

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредило об угрозе ботулизма, который поражает нервную систему и может закончиться трагедией.

В 2025 году в Петербурге зарегистрировали два случая этого заболевания, один из них завершился смертью, а в Ленобласти заболевших не было.

Группа риска

К продуктам, представляющим опасность, относятся домашние консервы из грибов, овощей, мяса или паштетов, а также вяленая, копченая и соленая рыба, свиное сало, мед и заводские консервы со вздутыми крышками («бомбаж»).

Симптомы

Болезнь проявляется через несколько часов до пяти суток после употребления зараженной пищи. Первые признаки включают слабость, головную боль, головокружение, нарушения зрения, затруднения с глотанием и речью, тошноту, рвоту, боли в животе, диарею, сухость во рту и сильную жажду.

Больной не заразителен, иммунитет после выздоровления не вырабатывается, а симптомы сочетают черты нескольких нарушений.

Рекомендации

Чтобы избежать заражения, используйте надежные рецепты консервирования, не заготавливайте испорченные продукты, храните банки в прохладе, избегайте покупки на стихийных рынках и сразу выбрасывайте вздутые консервы.

Автор:
Юлия Аликова
