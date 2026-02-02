Почему в Норвегии убираются реже всех, а дома всегда идеально чисто: вот в чем секрет

Эксперт по домоводству, автор Дзен-канала "Хозяюшка" (18+) рассказала, почему в Норвегии реже всего убираются в доме, но при этом сохраняют чистоту. Об этом парадоксе ей рассказала подруга, которая переехала в эту скандинавскую страну.

"Ты не поверишь, но они тут вообще не убираются. То есть совсем. А дома – как в журнале", – выразила свое удивление и недоумение женщина.

Секрет чистоты

Оказывается, секрет скандинавской чистоты заключается не в армии роботов-пылесосов и в швабре, а совсем в другом. В домах Норвегии нет ничего лишнего: ни сервантов с хрусталем, ни сувениров из отпусков, ни статуэток сомнительного происхождения. Только то, что реально используется, приносит радость и пользу.

В некоторых странах принято жалеть вещи 100-летней давности и до последнего оставлять их в шкафу: "на память", "вдруг пригодится". В Норвегии, если что-то не используется хотя бы полгода, оно безжалостно выбрасывается или продается. Ведь каждая лишняя вещь – это пыль, которую нужно убирать.

Кроме того, во многих сандинавских семьях действует строгое правило: купил новую вещь – избавься от старой. Так количество одежды не увеличивается, а дома не превращаются в складские помещения.

На кухне у норвежских хозяек нельзя ничего найти на виду. Все баночки, специи, разделочные доски спрятаны за дверцами кухонных шкафов. Ведь если это все будет стоять на столешнице, то обязательно покроется пылью и жирными брызгами. А это лишняя работа.

Особенности интерьера

Интерьеры в Норвегии выполнены в светлых тонах. Это помогает маскировать пыль. При этом мебель изготавливается из материалов, которые отмываются легким движением руки. В домах скандинавов минимум ткани: почти нет ковров и штор, которые накапливают пыль и требуют регулярной стирки и чистки. Также в норвежских домах усилена вентиляция, которая обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха. В результате пыль не оседает, а уходит наружу.

Уборка – ответственность каждого

Скандинавы не устраивают еженедельной многочасовой уборки. Они наводят чистоту по 10 минут, но каждый день. При этом вся семья им активно помогает. Ведь ответственность за чистоту в доме здесь лежит на каждом члене семьи, а не только на женщине.

