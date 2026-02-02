Городовой / Город / Соль на улицах Петербурга: Смольный винит в этом жителей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не гибрид, а томатная плантация: шпарит помидоры как угорелый даже в холода – урожай собираем бочками Полезное
«Ленфильм» официально передан Петербургу: Беглов обещает патриотическое кино Город
Даже дети едят и не морщатся: как замариновать лук вкусно - хоть в салат, хоть в бургеры Полезное
Почему в Норвегии убираются реже всех, а дома всегда идеально чисто: вот в чем секрет Полезное
Айн Рэнд вернулась в Петербург: открыт музей-квартира на Невском Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Туризм Эксклюзив
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Соль на улицах Петербурга: Смольный винит в этом жителей

Опубликовано: 2 февраля 2026 21:00
 Проверено редакцией
Соль на улицах Петербурга: Смольный винит в этом жителей
Соль на улицах Петербурга: Смольный винит в этом жителей
Global Look Press / Dmitry Golubovich / Russian Look

В Смольном объяснили причины появления солеобразных насыпей на улицах Петербурга. Оказывается, горожане крадут предназначенные для реагентов контейнеры.

Андрей Джалалов, руководитель технического отдела жилищного комитета Санкт-Петербурга, рассказал о сложностях с хранением противогололедных веществ во время заседания комиссии по городскому хозяйству в Заксобрании.

Он подчеркнул, что соль положено размещать в особых контейнерах возле мусорных площадок, но местные жители их регулярно похищают, сообщает 78.ru.

Иногда, как указал Джалалов, из-за нехватки приходится хранить соль в мешках или прямо кучами на проезжей части.

Что касается плохой очистки дорог, по его мнению, в этом виноваты брошенные автомобили, которые мешают технике. Плюс сложности с вывозом снега.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью