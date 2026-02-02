Соль на улицах Петербурга: Смольный винит в этом жителей

В Смольном объяснили причины появления солеобразных насыпей на улицах Петербурга. Оказывается, горожане крадут предназначенные для реагентов контейнеры.
Андрей Джалалов, руководитель технического отдела жилищного комитета Санкт-Петербурга, рассказал о сложностях с хранением противогололедных веществ во время заседания комиссии по городскому хозяйству в Заксобрании.
Он подчеркнул, что соль положено размещать в особых контейнерах возле мусорных площадок, но местные жители их регулярно похищают, сообщает 78.ru.
Иногда, как указал Джалалов, из-за нехватки приходится хранить соль в мешках или прямо кучами на проезжей части.
Что касается плохой очистки дорог, по его мнению, в этом виноваты брошенные автомобили, которые мешают технике. Плюс сложности с вывозом снега.