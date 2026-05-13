Нячанг или Фукуок - где выгоднее отдыхать российским туристам: отпуск точно пройдет на ура
Сейчас Вьетнам стремительно набирает популярность среди российских туристов. Чаще всего люди отдают предпочтение Нячангу или Фукуоку. Какое из этих направлений выгоднее?
Цены на отдых
Более дешевым в большинстве случаев является Нячанг. Этот курорт ориентирован на массовый туризм, поэтому тут можно найти много отелей, кафе, развлечений для любого бюджета. Здесь много рынков, что позволит прилично экономить на питании.
Фукуок является более премиальным направлением. Стоимость питания, проживания, отдыха тут всегда будет выше, чем в Нячанге. Здесь нет толп туристов, наблюдается более спокойная атмосфера, за что и придется платить.
Перелет
"Нячанг выигрывает из-за транспортной доступности. На курорт выполняется больше рейсов, включая чартеры в высокий сезон. Это позволяет уменьшить стоимость цены на билеты и выбрать удобное время вылета. Фукуок сложнее с точки зрения логистики. Прямых рейсов тут меньше, а перелеты часто совершаются с пересадками", - сообщает портал "Тонкости туризма".
Пляжи
Если рассматривать пляжный отдых, то здесь будет выигрывать именно Фукуок. Это направление отличается чистыми пляжами с мелким песком и прозрачной водой. Здесь царит спокойная атмосфера, из-за чего возникает чувство, что находитесь на райских островах.
Пляжи Нячанга являются более многолюдными, поэтому они больше напоминают российские курорты. Вода здесь вполне чистая, но она все-таки уступает предыдущему варианту по качеству.
Сезонность
Эти два направления имеют совершенно разную сезонность. В Нячанге сезон дождей начинается в октябре, а заканчивается в декабре, поэтому место подойдет для весеннего и летнего отдыха. На Фукуоке осадки идут с мая по октябрь, поэтому летом туда лучше не лететь.
Читайте также на портале "Городовой":
Какие продукты можно купить в Беларуси на 50 рублей.
Город России, который относится к труднодоступным.
В каком российском городе есть архитектура Бельгии и Италии.