Вкус детства: как дома приготовить настоящие петербургские пышки
Если вы приехали в Петербург и не испачкали нос сахарной пудрой, считайте, поездка прошла зря. Пышки здесь — это не просто еда, это местная религия.
Легенда с Большой Конюшенной
Главное место силы находится по адресу Большая Конюшенная, 25. Эта пышечная открылась в 1958 году и с тех пор работает без пауз. Здесь всё как в СССР: те же рецепты, те же аппараты для жарки и даже рыжие коты, которые лениво бродят между столиков.
Это место официально внесено в «Красную книгу» памятных мест Петербурга. Менять здесь ничего нельзя — ни вкус пышек, ни интерьер.
Как правильно есть пышки?
Шеф-повар Элина Улыбина-Бай рассказала "Городовому", как приготовить легендарные петербургские пышки.
|Ингредиенты
|Количество
|Мука
|500 г
|Молоко
|250 мл
|Дрожжи (свежие)
|25 г (или 10 г сухих)
|Сахар
|2-3 ст. л. (по вкусу)
|Соль
|1 ч. л.
|Яйцо
|1 шт
|Растительное масло
|3-4 ст. л. (и немного для жарки)
|Ванильный сахар
|1 пакетик (по желанию)
Способ приготовления
1. В теплое молоко добавьте сахар и дрожжи, дайте постоять 10-15 минут, пока не образуется пена.
2. В глубокой миске смешайте муку, соль и ванильный сахар. 3. Сделайте углубление в муке и влейте туда яичную смесь и дрожжи.
4. Постепенно добавляя муку, замесите тесто. В конце добавьте растительное масло.
5. Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа, пока оно не увеличится в объеме в 2-3 раза.
6. Обомните тесто и разделите на небольшие кусочки (по 30-50 г).
7. Сформируйте из них круглые лепешки или шарики. Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде до 180 градусов.
8. Обжаривайте пышки с обеих сторон до золотистой корочки (примерно 3-4 минуты с каждой стороны).
9. Выложите готовые пышки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
"Подавайте горячими, можно с вареньем, сгущенкой или просто посыпанными сахаром. Получившиеся пышки будут легкими, воздушными и невероятно вкусными", - говорит эксперт.
Ранее «Городовой» рассказывал, какой салат приготовить к шашлыку.