Городовой / Город / Вкус детства: как дома приготовить настоящие петербургские пышки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Огурцам в мае – обязательно: простая подкормка увеличит урожай в 2 раза – понадобятся только эти «отходы» Полезное
Петербург за аркой: где найти дворы-невидимки и дома с «пряничными» секретами Город
Те самые посикунчики, которые аж брызжут соком: обычные котлеты отдыхают Полезное
Подмерзшие розы преобразятся за 7 дней: весенняя формула от голландских садоводов – почки набухнут и пойдут в рост Полезное
Булгаковский май в Петербурге: едим по рецептам писателя и ищем портал в «нехорошую квартиру» Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Праздники
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное
Эксклюзив

Вкус детства: как дома приготовить настоящие петербургские пышки

Опубликовано: 11 мая 2026 21:39
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
 Проверено редакцией
Вкус детства: как дома приготовить настоящие петербургские пышки
Вкус детства: как дома приготовить настоящие петербургские пышки
Городовой ру
Шеф-повар дал рецерт настоящих петербургских пышек.

Если вы приехали в Петербург и не испачкали нос сахарной пудрой, считайте, поездка прошла зря. Пышки здесь — это не просто еда, это местная религия.

Легенда с Большой Конюшенной

Главное место силы находится по адресу Большая Конюшенная, 25. Эта пышечная открылась в 1958 году и с тех пор работает без пауз. Здесь всё как в СССР: те же рецепты, те же аппараты для жарки и даже рыжие коты, которые лениво бродят между столиков.

Это место официально внесено в «Красную книгу» памятных мест Петербурга. Менять здесь ничего нельзя — ни вкус пышек, ни интерьер.

Как правильно есть пышки?

Шеф-повар Элина Улыбина-Бай рассказала "Городовому", как приготовить легендарные петербургские пышки.

Ингредиенты Количество
Мука 500 г
Молоко 250 мл
Дрожжи (свежие) 25 г (или 10 г сухих)
Сахар 2-3 ст. л. (по вкусу)
Соль 1 ч. л.
Яйцо 1 шт
Растительное масло 3-4 ст. л. (и немного для жарки)
Ванильный сахар 1 пакетик (по желанию)

Способ приготовления

1. В теплое молоко добавьте сахар и дрожжи, дайте постоять 10-15 минут, пока не образуется пена.
2. В глубокой миске смешайте муку, соль и ванильный сахар. 3. Сделайте углубление в муке и влейте туда яичную смесь и дрожжи.
4. Постепенно добавляя муку, замесите тесто. В конце добавьте растительное масло.
5. Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа, пока оно не увеличится в объеме в 2-3 раза.
6. Обомните тесто и разделите на небольшие кусочки (по 30-50 г).
7. Сформируйте из них круглые лепешки или шарики. Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде до 180 градусов.
8. Обжаривайте пышки с обеих сторон до золотистой корочки (примерно 3-4 минуты с каждой стороны).
9. Выложите готовые пышки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

"Подавайте горячими, можно с вареньем, сгущенкой или просто посыпанными сахаром. Получившиеся пышки будут легкими, воздушными и невероятно вкусными", - говорит эксперт.

Ранее «Городовой» рассказывал, какой салат приготовить к шашлыку.

Город