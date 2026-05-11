Вкус детства: как дома приготовить настоящие петербургские пышки

Шеф-повар дал рецерт настоящих петербургских пышек.

Если вы приехали в Петербург и не испачкали нос сахарной пудрой, считайте, поездка прошла зря. Пышки здесь — это не просто еда, это местная религия.

Легенда с Большой Конюшенной

Главное место силы находится по адресу Большая Конюшенная, 25. Эта пышечная открылась в 1958 году и с тех пор работает без пауз. Здесь всё как в СССР: те же рецепты, те же аппараты для жарки и даже рыжие коты, которые лениво бродят между столиков.

Это место официально внесено в «Красную книгу» памятных мест Петербурга. Менять здесь ничего нельзя — ни вкус пышек, ни интерьер.

Как правильно есть пышки?

Шеф-повар Элина Улыбина-Бай рассказала "Городовому", как приготовить легендарные петербургские пышки.

Ингредиенты Количество Мука 500 г Молоко 250 мл Дрожжи (свежие) 25 г (или 10 г сухих) Сахар 2-3 ст. л. (по вкусу) Соль 1 ч. л. Яйцо 1 шт Растительное масло 3-4 ст. л. (и немного для жарки) Ванильный сахар 1 пакетик (по желанию)

Способ приготовления

1. В теплое молоко добавьте сахар и дрожжи, дайте постоять 10-15 минут, пока не образуется пена.

2. В глубокой миске смешайте муку, соль и ванильный сахар. 3. Сделайте углубление в муке и влейте туда яичную смесь и дрожжи.

4. Постепенно добавляя муку, замесите тесто. В конце добавьте растительное масло.

5. Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа, пока оно не увеличится в объеме в 2-3 раза.

6. Обомните тесто и разделите на небольшие кусочки (по 30-50 г).

7. Сформируйте из них круглые лепешки или шарики. Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде до 180 градусов.

8. Обжаривайте пышки с обеих сторон до золотистой корочки (примерно 3-4 минуты с каждой стороны).

9. Выложите готовые пышки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

"Подавайте горячими, можно с вареньем, сгущенкой или просто посыпанными сахаром. Получившиеся пышки будут легкими, воздушными и невероятно вкусными", - говорит эксперт.

