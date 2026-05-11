Подмерзшие розы преобразятся за 7 дней: весенняя формула от голландских садоводов – почки набухнут и пойдут в рост
Подмерзшие розы преобразятся за 7 дней: весенняя формула от голландских садоводов – почки набухнут и пойдут в рост

Опубликовано: 11 мая 2026 19:15
Автор:
Ксения Сафрыгина
 Проверено редакцией
Как помочь подмезшим розам

Заморозки, затронувшие значительную часть территории страны в первой половине мая, оказали негативное влияние на активно развивающиеся растения. В частности, пострадали розы: их побеги ослабли и потемнели.

Для восстановления растений я использую метод, разработанный голландскими специалистами по цветоводству.

Распространенной ошибкой большинства садоводов является применение азотных удобрений, поскольку это может привести к деградации растений.

В Голландии была разработана формула для восстановления роз. Для приготовления раствора на ведро воды необходимо добавить 8 капель препарата «Циркон» для повышения иммунитета, 6 капель «Эпина» в качестве антистрессового средства и 2 капли «НВ-101» как натурального стимулятора роста.

Опрыскивание нужно проводить в утренние часы каждые три дня в течение двух недель. Важно обеспечить полное покрытие всех частей растения. Уже через 7 дней потемнение исчезнет, почки набухнут, и розы возобновят активный рост.

