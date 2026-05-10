Почему маски мало, а душ важнее лекарств: как аллергику пережить весну в Петербурге
Для кого-то весна — это романтика и первые цветы. Для аллергика — это испытание на прочность. Как только теплеет до +5 °C, в воздухе появляется пыльца ольхи. Чуть позже эстафету принимают береза, дуб и ива.
Аллерголог клиники docdeti Валентина Суворова рассказала "Городовому", как защитить себя и почему чешутся глаза, даже если под окном нет ни одного дерева.
Почему это происходит?
Главные «злодеи» весны — береза и ольха. У них очень мелкая и легкая пыльца. Ветер разносит её на сотни километров. Вы можете жить в центре мегаполиса, но вдыхать пыльцу из лесов соседней области.
"Лёгкая пыльца переносится ветром на большие расстояния — из других районов, городов и регионов. Так, причиной обострений поллиноза в Санкт-Петербурге может быть занос пыльцы из других регионов.
Поэтому даже если в вашем дворе нет берёз, то в воздухе может оказаться большое количество пыльцы, принесённой ветром из другого района, и на прогулке зачешутся глаза и начнётся чихание", - отмечает эксперт.
Делаем дом безопасным
Ваш дом — это ваша крепость, и пыльце там не место.
- Закройте окна. Проветривать лучше после сильного дождя или ночью, когда концентрация пыльцы ниже.
- Сетки на окна. Обычные москитки не помогут. Нужны специальные фильтры «антипыльца» с очень мелкими ячейками.
- Очиститель воздуха. Гаджет с HEPA-фильтром реально спасает. Он улавливает мельчайшие частицы, которыми вы дышите.
- Влажная уборка. Протирайте поверхности каждый день. Пыльца быстро оседает на полках и столах.
Как правильно гулять
Полностью закрыться дома не выйдет. Поэтому соблюдайте правила «экипировки»:
- Очки — это маст-хэв. Большие солнечные очки защищают слизистую глаз от прямого попадания пыльцы.
- Маска или респиратор. Да, это не очень удобно, но это самый надежный барьер для легких.
- Спреи в нос. Есть «барьерные» средства, которые создают невидимую пленку внутри носа и не дают аллергенам впитаться.
- Выбирайте время. Пик выброса пыльцы приходится на утро и сухие ветреные дни. Идеальное время для прогулки — сразу после дождя.
Ритуал после возвращения
Вернулись домой? Считайте, вы прошли через «грязную зону».
- Снимите одежду. Пыльца обожает ткань. Сразу бросайте уличные вещи в стирку. Не сушите белье на балконе — оно соберет на себя все аллергены.
- В душ с головой. Пыльца копится в волосах. Если их не помыть, ночью вы перенесете всё это на подушку и будете дышать аллергенами до утра.
- Промойте нос. Используйте обычный физраствор или аптечную морскую воду. Нужно просто механически смыть то, что успело осесть в носу.
