Мульчирую кабачки этими отходами – прут как на дрожжах даже без регулярного полива: не метод, а мечта
Мульчирую кабачки этими отходами – прут как на дрожжах даже без регулярного полива: не метод, а мечта

Опубликовано: 10 мая 2026 00:12
Автор:
Ксения Сафрыгина
 Проверено редакцией
Как повысить урожайность кабачков

Кабачки являются культурой, требующей тщательного ухода. Для обеспечения хорошего плодоношения и роста им необходим адекватный и своевременный полив, рыхление почвы и внесение удобрений.

Я – человек в меру ленивый, поэтому разработала метод, который позволил мне существенно снизить трудозатраты по уходу за культурой. Он заключается в использовании нетрадиционного мульчирующего материала.

Корневая система кабачков располагается близко к поверхности почвы, что приводит к ее быстрому пересыханию. Это обусловливает необходимость ежедневного обильного полива. Правильно подобранная мульча способна сократить частоту поливов вдвое и повысить урожайность.

В качестве мульчи я использую смесь кофейной гущи и измельченной яичной скорлупы в соотношении 1:1. На одно растение требуется приблизительно 300 граммов. Равномерно распределяю смесь по поверхности почвы или просто вношу ее в бороздки, сформированные вокруг растения. Кофе способствует удержанию влаги, а яичная скорлупа обогащает почву кальцием и отпугивает слизней.

Это позволяет не только оптимизировать трудозатраты, но и добиться значительного увеличения урожайности.

Ранее мы рассказали, что сделать с севком, чтобы он не ушел в стрелку.

