Монастырь, который находится среди леса: сюда не добраться на автомобиле - как тут живут монахи-отшельники

Место в Свердловской области, которое впечатлит любого туриста

В России есть множество монастырей, собирающих толпы туристов, но встречаются и те, которые являются полной противоположностью. Автор канала "Русские тайны" побывал в Свердловской области, где нашел загадочный розовый монастырь, в котором живут монахи-отшельники. Добраться сюда - целое испытание.

Где находится

Об этом монастыре путешественник узнал случайно. Он находился в селе Березовка Свердловской области, где уже более 20 лет нет света. В процессе разговора с местными выяснилось, что в 10 км от населенного пункта находится монастырь. Мужская обитель окружена глухими лесами, поэтому о ней мало кто знает.

Как добраться

Попасть в монастырь получится только на тракторе, при этом местные соглашаются на возможность довезти до пункта назначения с трудом. Никому не хочется портить транспорт. На некоторых участках дороги приходилось сооружать импровизированный мост из бревен и веток, иначе проехать было бы нельзя.

История монастыря

"Монастырь был основан в 1871 году на реке Кыртомка, это место было выбрано крестьянином Андреяном Медведевым, он остался здесь жить в землянке и прослыл старцем. Кстати, в его стенах бывал сам Григорий Распутин. В СССР обитель была разграблена, но в 2011 году началось восстановление", - сообщил источник.

Как здесь живут люди

В монастыре нет электричества и привычных удобств, но это не мешает монахам здесь жить. Они сами выращивают овощи, а крупы, сахар, масло и муку им привозят раз в год. На территории монастыря есть склад, который полностью забит продуктами.

"Атмосфера внутри монастыря была просто невероятная. Мы поднялись на колокольню и нам разрешили позвонить в колокол. Дальше нас пригласили в трапезную, где на удивление стоял уже накрытый стол, конечно без изысков, но было все очень вкусно: подали уху, отварной картофель, конфеты и творожный торт с чаем",- рассказал путешественник.

