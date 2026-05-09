Монастырь, который находится среди леса: сюда не добраться на автомобиле - как тут живут монахи-отшельники
В России есть множество монастырей, собирающих толпы туристов, но встречаются и те, которые являются полной противоположностью. Автор канала "Русские тайны" побывал в Свердловской области, где нашел загадочный розовый монастырь, в котором живут монахи-отшельники. Добраться сюда - целое испытание.
Где находится
Об этом монастыре путешественник узнал случайно. Он находился в селе Березовка Свердловской области, где уже более 20 лет нет света. В процессе разговора с местными выяснилось, что в 10 км от населенного пункта находится монастырь. Мужская обитель окружена глухими лесами, поэтому о ней мало кто знает.
Как добраться
Попасть в монастырь получится только на тракторе, при этом местные соглашаются на возможность довезти до пункта назначения с трудом. Никому не хочется портить транспорт. На некоторых участках дороги приходилось сооружать импровизированный мост из бревен и веток, иначе проехать было бы нельзя.
История монастыря
"Монастырь был основан в 1871 году на реке Кыртомка, это место было выбрано крестьянином Андреяном Медведевым, он остался здесь жить в землянке и прослыл старцем. Кстати, в его стенах бывал сам Григорий Распутин. В СССР обитель была разграблена, но в 2011 году началось восстановление", - сообщил источник.
Как здесь живут люди
В монастыре нет электричества и привычных удобств, но это не мешает монахам здесь жить. Они сами выращивают овощи, а крупы, сахар, масло и муку им привозят раз в год. На территории монастыря есть склад, который полностью забит продуктами.
"Атмосфера внутри монастыря была просто невероятная. Мы поднялись на колокольню и нам разрешили позвонить в колокол. Дальше нас пригласили в трапезную, где на удивление стоял уже накрытый стол, конечно без изысков, но было все очень вкусно: подали уху, отварной картофель, конфеты и творожный торт с чаем",- рассказал путешественник.
