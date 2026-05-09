Обновленная экотропа и скамейка от лесничего: что нового приготовил парк «Монрепо» в Выборге
Обновленная экотропа и скамейка от лесничего: что нового приготовил парк «Монрепо» в Выборге

Опубликовано: 9 мая 2026 16:46
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Вход в музей-заповедник 16 мая будет бесплатным.

Выборг весной — это всегда отличная идея. А главная точка притяжения города, парк «Монрепо», как раз подготовил несколько крутых новостей для туристов к майским праздникам.

Экотропа снова в деле

Хорошая новость для любителей долгих прогулок: лесной экомаршрут снова доступен.

Пока парк был на паузе, сотрудники времени не теряли. Они обновили указатели, подкрасили перила и починили ступеньки на крутых подъемах. Теперь гулять среди скал стало еще удобнее и безопаснее.

Сделайте фото с «Моховичком»

На маршруте появилась новая душевная деталь — скамейка «У Моховичка», сообщили в пресс-службе «Монрепо».

Это не обычная садовая мебель, её вручную смастерил местный лесничий. Обязательно найдите её, чтобы передохнуть и сделать классный кадр на память.

Бесплатный вход и «Ночь музеев»

Самый приятный сюрприз ждет туристов 16 мая. В этот день «Монрепо» участвует в акции «Ночь музеев». С 18:00 вход на территорию станет абсолютно свободным для всех.

В программе вечера:

  • Экскурсия «Романтика садов» — гид расскажет о тайнах и легендах парка.
  • Презентация доброй сказки «Красота» в Усадебном доме.
  • Выставка художника Владимира Позднякова для тех, кто любит искусство.

Пара советов перед поездкой

«Монрепо» — это скалы, корни деревьев и гранитная крошка. Оставьте каблуки дома, выбирайте удобные кроссовки.

Одевайтесь многослойно: с залива часто дует прохладный ветер, даже если светит солнце. И не забудьте зарядить телефон — память закончится быстро от количества красивых видов.

Ранее «Городовой» рассказывал, что парк Монрепо открылся после просушки.

