Восторг обеспечен: как провести отпуск в Архызе в июне - погода, план действий и цены

Российские туристы привыкли первый летний месяц проводить на море, но на территории страны есть и другие места, которые стоит посетить каждому. Они станут более выгодными, при этом там не будет такого количества отдыхающих. Отличным вариантом станет Архыз.

"Погода в Архызе в июне достаточно комфортная. Дневные температуры в среднем держатся на отметке +20…+22 градуса, ночью опускаясь до +7…+9. В первый летний месяц здесь уже много солнца и практически не бывает ветрено", - сообщает "КП".