Восторг обеспечен: как провести отпуск в Архызе в июне - погода, план действий и цены
Российские туристы привыкли первый летний месяц проводить на море, но на территории страны есть и другие места, которые стоит посетить каждому. Они станут более выгодными, при этом там не будет такого количества отдыхающих. Отличным вариантом станет Архыз.
Погода в июне
"Погода в Архызе в июне достаточно комфортная. Дневные температуры в среднем держатся на отметке +20…+22 градуса, ночью опускаясь до +7…+9. В первый летний месяц здесь уже много солнца и практически не бывает ветрено", - сообщает "КП".
В первый летний месяц могут часто идти дожди, но они уже точно не будут мешать туристам. Осадки в июне непродолжительные и теплые.
Куда сходить
Изначально следует отправиться в астрофизическую обсерваторию РАН. Здесь работают ученые с крупнейшими телескопами, при этом на территории проводятся экскурсии. В ночное время суток вы даже сможете взглянуть в телескоп.
Обязательно посетите Софийские водопады. Они являются одной из самых популярных локаций. К водопадам можно дойти пешком, но есть и вариант добраться на внедорожниках за отдельную плату. Восхождение потребует время, поэтому лучше отправиться пешком без детей.
В Архызе очень красивая природа, поэтому отложите телефоны и наслаждайтесь местными пейзажами. Многие россияне останавливаются тут с палатками, но лучше выбрать более комфортный отдых. Тут расположены отели, гостевые дома.
Цены
Туристы, которые приехали из крупных городов, удивятся низким ценам. Проживание в кемпинге здесь начинается от 300 рублей в сутки, аренда жилья обойдется от 1000 рублей. Обед в кафе выйдет примерно в 300-500 рублей, в ресторане - от 700 рублей. Стоимость экскурсий совсем смешная - она начинается от 200 рублей.
