Фиалка "балдеет" от этой подкормки: выпустит ворох новых бутонов — обойдется в сущие копейки
Фиалки требуют круглогодичной подкормки. Однако для этой цели нет необходимости приобретать специализированные удобрения. Расскажу, чем подкормить сенполию для буйного и продолжительного цветения.
Эффективным решением для всех видов фиалок является дрожжевой настой. Для его приготовления я беру 0,5 литра теплой воды, добавляю 5 граммов сухих дрожжей, 1 грамм аскорбиновой кислоты и 15 граммов меда. Тщательно перемешаю компоненты и довожу объем раствора до 5 литров, добавив воду.
Оставляю смесь в теплом месте на 2 часа. По истечении времени раствор готов к использованию для корневой подкормки.
При поливе следует избегать попадания раствора на листья. Такая подкормка обеспечивает фиалки необходимыми питательными веществами на срок до одного месяца, поэтому частое применение не требуется.
