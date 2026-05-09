Фиалка "балдеет" от этой подкормки: выпустит ворох новых бутонов — обойдется в сущие копейки
Фиалка "балдеет" от этой подкормки: выпустит ворох новых бутонов — обойдется в сущие копейки

Опубликовано: 9 мая 2026 19:15
Автор:
Ксения Сафрыгина
 Проверено редакцией
Чем подкормить фиалку для продолжительного цветения

Фиалки требуют круглогодичной подкормки. Однако для этой цели нет необходимости приобретать специализированные удобрения. Расскажу, чем подкормить сенполию для буйного и продолжительного цветения.

Эффективным решением для всех видов фиалок является дрожжевой настой. Для его приготовления я беру 0,5 литра теплой воды, добавляю 5 граммов сухих дрожжей, 1 грамм аскорбиновой кислоты и 15 граммов меда. Тщательно перемешаю компоненты и довожу объем раствора до 5 литров, добавив воду.

Оставляю смесь в теплом месте на 2 часа. По истечении времени раствор готов к использованию для корневой подкормки.

При поливе следует избегать попадания раствора на листья. Такая подкормка обеспечивает фиалки необходимыми питательными веществами на срок до одного месяца, поэтому частое применение не требуется.

Ранее мы рассказали, чем подкормить замиокулькас.

