1 ст. ложка фруктового порошка в горшок – и замиокулькас не унять: выпустит веер молодых побегов – натуральный стимулятор роста
1 ст. ложка фруктового порошка в горшок – и замиокулькас не унять: выпустит веер молодых побегов – натуральный стимулятор роста Полезное
1 ст. ложка фруктового порошка в горшок – и замиокулькас не унять: выпустит веер молодых побегов – натуральный стимулятор роста

Опубликовано: 7 мая 2026 00:12
Автор:
Ксения Сафрыгина
 Проверено редакцией
legion-media
Чем подкормить капризный замиокулькас

Замиокулькас является одним из самых популярных комнатных растений. Он характеризуется пышными, безупречно сформированными мясистыми листьями и отличается абсолютной неприхотливостью. Тем не менее, растение требует минимального ухода.

Агроном Ксения Давыдова рассказала, как стимулировать рост новых побегов с использованием натурального активатора.

Специалист советует использовать остатки яблока – кожуру и сердцевину. Высушите их в духовом шкафу при температуре 180 градусов Цельсия в течение одного часа, затем измельчите до порошкообразного состояния и внесите в горшок с растением. По истечении недели будет наблюдаться активный рост новых побегов замиокулькаса.

Важно обеспечить умеренный полив и регулярное удаление пыли с поверхности листьев. Пересадку следует осуществлять редко – замиокулькас ее не любит. Растение предпочитает просторное расположение и хорошую циркуляцию воздуха. Эти простые рекомендации являются ключевыми для поддержания замиокулькаса.

Ранее мы рассказали, как подготовить семена огурцов к посадке.

