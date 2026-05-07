1 ст. ложка фруктового порошка в горшок – и замиокулькас не унять: выпустит веер молодых побегов – натуральный стимулятор роста

Замиокулькас является одним из самых популярных комнатных растений. Он характеризуется пышными, безупречно сформированными мясистыми листьями и отличается абсолютной неприхотливостью. Тем не менее, растение требует минимального ухода.
Агроном Ксения Давыдова рассказала, как стимулировать рост новых побегов с использованием натурального активатора.
Специалист советует использовать остатки яблока – кожуру и сердцевину. Высушите их в духовом шкафу при температуре 180 градусов Цельсия в течение одного часа, затем измельчите до порошкообразного состояния и внесите в горшок с растением. По истечении недели будет наблюдаться активный рост новых побегов замиокулькаса.
Важно обеспечить умеренный полив и регулярное удаление пыли с поверхности листьев. Пересадку следует осуществлять редко – замиокулькас ее не любит. Растение предпочитает просторное расположение и хорошую циркуляцию воздуха. Эти простые рекомендации являются ключевыми для поддержания замиокулькаса.
