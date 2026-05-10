Эта рыба по-гречески сводит с ума своим вкусом — всё дело в соусе: забытый рецепт из поваренных книг
Рецептом нежной рыбки по-гречески поделился автор Дзен-канала "Вкус мира".
Ингредиенты:
- Филе белой рыбы (треска, минтай, хек или судак) — 1,2 кг,
- морковь — 600 г,
- лук репчатый — 500 г,
- томаты в собственном соку — 500 г,
- томатная паста — 2 ст. л.,
- чеснок — 4 зубчика,
- сахар — 1-2 ч. л.,
- уксус яблочный или винный — 1-1,5 ст. л.,
- лавровый лист — 2 шт.,
- душистый перец — 4-5 горошин,
- мука — для панировки,
- соль и чёрный перец — по вкусу
Приготовление:
Сначала нарезаю филе рыбы порционными кусками, солю, перчу и слегка обваливаю в муке. Обжариваю на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки, стараясь не пересушить — внутри она должна остаться сочной.
Лук нарезаю полукольцами, морковь натираю на крупной тёрке. В глубокой сковороде разогреваю масло, сначала довожу лук до мягкости, затем добавляю морковь и тушу всё вместе около 10-15 минут, не давая овощам поджариться.
Добавляю томаты, томатную пасту, чеснок, сахар, уксус и специи. Тушу соус ещё 15-20 минут на слабом огне — он должен получиться густым, ароматным и сбалансированным по вкусу.
Собираю блюдо слоями: на дно формы выкладываю часть соуса, затем рыбу, снова соус — и так повторяю. Накрываю и даю полностью остыть, после чего убираю в холодильник минимум на 6 часов.
Примерное время приготовления: 1 час + 6 часов на настаивание
