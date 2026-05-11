Сыр в банке, который вкуснее любой дорогой закуски: рецепт выпрашивают все
Вариантов маринада здесь десятки. Можно каждый раз менять специи, зелень, добавлять оливки, вяленые томаты или острый перец — и получать новый вкус. Рецептом закуски поделился автор Дзен-канала "Домашние рецепты. Кулинарные истории и легенды".
Ингредиенты:
- сыр (фета, брынза, сулугуни или твёрдый сыр) — 400 г,
- оливковое масло — 250-300 мл,
- чеснок — 3-5 зубчиков,
- розмарин — по вкусу,
- тимьян — по вкусу,
- базилик — по вкусу,
- чёрный перец горошком — по вкусу,
- красный перец — по желанию,
- оливки или вяленые томаты — по желанию
Приготовление
Сначала нарезаю сыр аккуратными кубиками среднего размера — слишком мелкие кусочки могут развалиться во время маринования. Беру чистую сухую стеклянную банку. На дно выкладываю немного чеснока, пару веточек трав и несколько горошин перца.
Сверху отправляю слой сыра, затем снова специи, чеснок и травы. Чередую слои, пока банка полностью не заполнится.
После этого заливаю всё оливковым маслом так, чтобы сыр был полностью покрыт. Это важно — масло не только даёт вкус, но и помогает закуске храниться дольше. Банку плотно закрываю крышкой и слегка встряхиваю.
Убираю сыр в холодильник минимум на 2-3 дня. За это время он пропитывается ароматами чеснока, трав и масла и становится невероятно вкусным. Периодически банку можно аккуратно переворачивать или встряхивать.
Подаю такой сыр как самостоятельную закуску, добавляю в салаты, выкладываю на тосты или подаю к мясу и овощам.
Примерное время приготовления: 10 минут + время на маринование
