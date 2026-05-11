Сыр в банке, который вкуснее любой дорогой закуски: рецепт выпрашивают все
Сыр в банке, который вкуснее любой дорогой закуски: рецепт выпрашивают все

Опубликовано: 11 мая 2026 17:37
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Гости в восторге от этой закуски!

Вариантов маринада здесь десятки. Можно каждый раз менять специи, зелень, добавлять оливки, вяленые томаты или острый перец — и получать новый вкус. Рецептом закуски поделился автор Дзен-канала "Домашние рецепты. Кулинарные истории и легенды".

Ингредиенты:

  • сыр (фета, брынза, сулугуни или твёрдый сыр) — 400 г,
  • оливковое масло — 250-300 мл,
  • чеснок — 3-5 зубчиков,
  • розмарин — по вкусу,
  • тимьян — по вкусу,
  • базилик — по вкусу,
  • чёрный перец горошком — по вкусу,
  • красный перец — по желанию,
  • оливки или вяленые томаты — по желанию

Приготовление

Сначала нарезаю сыр аккуратными кубиками среднего размера — слишком мелкие кусочки могут развалиться во время маринования. Беру чистую сухую стеклянную банку. На дно выкладываю немного чеснока, пару веточек трав и несколько горошин перца.

Сверху отправляю слой сыра, затем снова специи, чеснок и травы. Чередую слои, пока банка полностью не заполнится.

После этого заливаю всё оливковым маслом так, чтобы сыр был полностью покрыт. Это важно — масло не только даёт вкус, но и помогает закуске храниться дольше. Банку плотно закрываю крышкой и слегка встряхиваю.

Убираю сыр в холодильник минимум на 2-3 дня. За это время он пропитывается ароматами чеснока, трав и масла и становится невероятно вкусным. Периодически банку можно аккуратно переворачивать или встряхивать.

Подаю такой сыр как самостоятельную закуску, добавляю в салаты, выкладываю на тосты или подаю к мясу и овощам.

Примерное время приготовления: 10 минут + время на маринование

Ранее мы писали о том, как приготовить "Римский" салат для праздничного стола.

