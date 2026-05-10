От этого "Римского" салата никто не отказывается: роскошная вкуснятина для праздничного стола
Рецептом сочного салата поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Оксаной Пашко".
Ингредиенты:
говядина (или свинина, куриная грудка) — 300 г,
огурцы — 300 г,
яйца — 3 шт.,
листья салата — для подачи,
майонез — 2 ст. л.,
зелёный лук — небольшой пучок,
грецкие орехи или кунжут — для посыпки,
соль — по вкусу,
чёрный молотый перец — по вкусу,
репчатый лук — 1 шт.,
сахар — 2 ч. л.,
яблочный уксус — 2 ст. л. (или 1 ст. л. 9% уксуса),
кипяток — пол стакана.
Приготовление:
Нарезаю мясо тонкими пластинками поперёк волокон, а затем аккуратными брусочками. Выкладываю на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом и быстро обжариваю на сильном огне до румяной корочки.
Когда мясо подрумянится, вливаю немного кипятка, накрываю крышкой и тушу ещё 10-15 минут на слабом огне, чтобы оно стало мягким и сочным. В конце солю и перчу по вкусу, затем оставляю остывать.
Пока готовится мясо, нарезаю лук тонкими полукольцами. Добавляю соль, сахар, уксус и заливаю кипятком. Оставляю мариноваться примерно на 10-15 минут.
Огурцы нарезаю тонкими брусочками Для яичных блинчиков яйца слегка солю и перчу, хорошо взбиваю вилкой. На смазанной маслом сковороде жарю тонкие блины. Каждый блин сворачиваю горячим в рулетик и оставляю остывать — так они потом красиво держат форму.
На большое блюдо выкладываю листья салата. Первым слоем распределяю мясо, сверху — маринованный лук и немного майонеза. Затем идут огурцы и ещё немного майонеза.
Остывшие яичные блинчики нарезаю тонкими колечками и выкладываю сверху. Посыпаю зелёным луком и измельчёнными грецкими орехами или кунжутом.
Примерное время приготовления: 45 минут
