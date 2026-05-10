Вместо мешка удобрений: эти сорняки умножат урожай томатов, огурцов и перцев в 10 раз — просто положите их в лунки
Вместо мешка удобрений: эти сорняки умножат урожай томатов, огурцов и перцев в 10 раз — просто положите их в лунки

Опубликовано: 10 мая 2026 19:15
Ксения Сафрыгина
Что положить в лунку при посадке томатов и огурцов

Достижение высокого урожая является приоритетной задачей для каждого дачника. В настоящее время существует широкий ассортимент промышленных удобрений, предназначенных для повышения продуктивности сельскохозяйственных культур. Однако, зачастую наиболее эффективные подкормки могут быть найдены непосредственно на территории огорода.

Многие садоводы стремятся к удалению сорных растений, выводя их за пределы участка, я тоже раньше так поступала. Тем не менее, некоторые из этих растений обладают огромным потенциалом для увеличения урожайности. Расскажу немного подробнее.

До созревания семян сорных растений необходимо скосить их, измельчить и разложить по лункам во время пересадки овощных культур.

Для этого пригодны абсолютно любые сорные растения, произрастающие на участке. Особую ценность представляют травы семейства бобовых, такие как люцерна, донник, лядвенец и клевер. Они способствуют активации почвенных бактерий, которые трансформируют органические вещества в легкоусвояемые формы азота, фосфора, калия и других микроэлементов, необходимых для питания растений.

А еще я рекомендую не выбрасывать скошенную траву, поскольку она является ценным органическим удобрением. Из нее можно изготавливать жидкие органические удобрения или добавлять в компостные кучи.

