Турция - в прошлом: почему россияне теперь выбирают Вьетнам - есть веские причины
Туристический рынок не стоит на месте, поэтому все больше россиян стали отдавать предпочтение не привычной Турции, а Вьетнаму. На это нашлось несколько причин, которые стоит разобрать подробнее.
Цены
Турция всегда считалась дешевой страной для отдыха, но теперь ситуация изменилась. Подорожание связано с инфляцией, ростом спроса, из-за чего россияне стали искать более выгодные варианты. До Вьетнама дольше лететь, но цены там часто ниже, чем в Турции.
Усталость от формата "все включено"
Турция всегда ценилась за формат, при котором не нужно переживать о еде, достаточно находиться в отеле и на пляже. Вьетнам предлагает более интересный вариант отдыха, при котором нужно пробовать уличную еду, выходить в город, ездить на экскурсии. Именно эта страна дает ощущение, что вы путешествуете.
Эффект новизны
"Турция для многих россиян стала слишком знакомой: те же отели, пляжи и сервис. Вьетнам, напротив, воспринимается как экзотическое направление. Пальмы, рынки, мопеды, необычная кухня — все это создает ощущение настоящего приключения", - сообщает портал "Тонкости туризма".
Погода
Турция очень зависит от сезона, поэтому туристы выбирают эту страну преимущественно летом или осенью. В другое время года комфортно отдыхать здесь вряд ли получится. Во Вьетнаме можно проводить время круглый год. Здесь несколько климатических зон, поэтому для отдыха подойдет даже зима.
Уровень сервиса
"В последние годы Вьетнам активно инвестирует в туристическую инфраструктуру. Строятся новые отели, развивается сервис, улучшается качество обслуживания. При этом сохраняется важное преимущество — дружелюбное отношение к туристам",- рассказывает источник.
