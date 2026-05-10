Проект «2042»: власти Петербурга утвердили план стройки двух небоскребов-гигантов

Рядом с уже привычной нам «кукурузиной» скоро вырастут еще два гиганта.

В Санкт-Петербурге официально утвердили план строительства двух новых небоскребов. Это уже не просто разговоры: Смольный опубликовал официальное постановление.

Рассказываем, что и когда появится на берегу Финского залива.

Рекордная высота

Новые башни не просто дополнят пейзаж, они сделают Петербург мировым рекордсменом.

«Лахта Центр — 2» взлетит на 710 метров. Для сравнения: первая башня «всего» 462 метра. Если проект реализуют, это будет второе по высоте здание в мире, выше только «Бурдж-Халифа» в Дубае. «Лахта Центр — 3» будет пониже — 570 метров. Но даже она «переплюнет» первый небоскреб больше чем на 100 метров.

Где именно их построят?

Место выбрали в том же районе, на участке между улицами Высотной, Бобыльской, Береговой и Полевым переулком. По сути, это будет огромный деловой квартал у воды.

Площадь зданий колоссальная: внутри можно будет разместить целые «города» с офисами, кафе и зонами отдыха.

Почему так долго ждать?

Сроки строительства могут удивить. Технику на площадку выведут в 2026 году, а закончат основные работы к 2033-му. Но это только верхушка айсберга.

После того как башни построят, начнется долгий этап внутренней отделки и настройки всех сложнейших систем. В итоге полноценно «заселить» бизнес-центры планируют только к 2042 году. Такие здания — это сложнейшие инженерные организмы, здесь спешка не нужна.

У новых башен будет необычный вид. Например, вторую башню планируют сделать в форме спирали. Это не просто дизайн: такая форма лучше справляется с сильными ветрами с залива.

Для обычных жителей это означает появление новых смотровых площадок, общественных пространств и, конечно, изменение привычного вида города.

Петербург окончательно закрепляет за собой статус морской столицы с самым современным силуэтом в Европе.

