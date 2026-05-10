Горячая карамель и холодное мороженое: идеальный десерт за 10 минут без духовки

Опубликовано: 10 мая 2026 12:31
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Этот десерт — настоящая находка, когда хочется чего-то сладкого без долгой возни на кухне.

Всего несколько простых ингредиентов превращаются в эффектное блюдо с насыщенным вкусом. Способом приготовления десерта поделился автор Дзен-канала "Рецепты за 15 минут".

Ингредиенты:

  • бананы — 2 шт.,
  • сахар — 4–5 ст. л.,
  • сливочное масло — 30 г,
  • сливки (20-33%) — 50-70 мл,
  • щепотка соли,
  • мороженое — для подачи

Приготовление:

Очищаю бананы и разрезаю вдоль пополам. Лучше брать чуть недозрелые — они держат форму и не превращаются в кашу.

На сухую сковороду высыпаю сахар ровным слоем и ставлю на средний огонь. Не мешаю, а лишь слегка покачиваю сковороду, когда сахар начинает плавиться. Жду, пока он полностью растворится и станет красивого янтарного цвета — здесь важно не передержать, чтобы не появилась горечь.

Горячая карамель и холодное мороженое: идеальный десерт за 10 минут без духовки - image 1
Снимаю с огня, добавляю сливочное масло и быстро перемешиваю. Затем возвращаю на слабый огонь и вливаю сливки, постоянно размешивая. Добавляю щепотку соли — она усиливает вкус карамели.

В готовую карамель выкладываю бананы и обжариваю по 1-2 минуты с каждой стороны, чтобы они пропитались соусом и стали мягкими.

Подаю сразу: выкладываю бананы на тарелку, сверху добавляю шарик мороженого и поливаю оставшейся карамелью.

Примерное время приготовления: 10 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить полезный десерт за 5 минут в микроволновке.

