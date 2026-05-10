Горячая карамель и холодное мороженое: идеальный десерт за 10 минут без духовки
Всего несколько простых ингредиентов превращаются в эффектное блюдо с насыщенным вкусом. Способом приготовления десерта поделился автор Дзен-канала "Рецепты за 15 минут".
Ингредиенты:
- бананы — 2 шт.,
- сахар — 4–5 ст. л.,
- сливочное масло — 30 г,
- сливки (20-33%) — 50-70 мл,
- щепотка соли,
- мороженое — для подачи
Приготовление:
Очищаю бананы и разрезаю вдоль пополам. Лучше брать чуть недозрелые — они держат форму и не превращаются в кашу.
На сухую сковороду высыпаю сахар ровным слоем и ставлю на средний огонь. Не мешаю, а лишь слегка покачиваю сковороду, когда сахар начинает плавиться. Жду, пока он полностью растворится и станет красивого янтарного цвета — здесь важно не передержать, чтобы не появилась горечь.
Снимаю с огня, добавляю сливочное масло и быстро перемешиваю. Затем возвращаю на слабый огонь и вливаю сливки, постоянно размешивая. Добавляю щепотку соли — она усиливает вкус карамели.
В готовую карамель выкладываю бананы и обжариваю по 1-2 минуты с каждой стороны, чтобы они пропитались соусом и стали мягкими.
Подаю сразу: выкладываю бананы на тарелку, сверху добавляю шарик мороженого и поливаю оставшейся карамелью.
Примерное время приготовления: 10 минут
